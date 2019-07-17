Ср, 17.07.2019
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57-летняя Ольга Раецка откровенно об интимной жизни и отношениях с мужем
Он на 10 лет младше

ФОТО: instagram.com/rajecka/

Знаменитая латвийская певица Ольга Раецка (57) скоро отпразднует пятую годовщину свадьбы со своим любимым мужчиной Иво, который на десять лет моложе ее. В интервью журналу Ieva артистка рассказал, что они оба активно работают над тем, чтобы их отношения оставались такими же захватывающими, как и на начальном этапе.

“Очень важно не потерять ту искру, которая была в начале отношений. Помнить, как было, когда только поженились. Помнить, как вместе смеялись, дурачились, любили...

Есть женщины, которые говорят: "Ай, ну что там - мы вместе уже двадцать лет, и секс последний раз был полтора года назад". И что ты, милая, тогда удивляешься, что отношения не складываются?

Обязательно время от времени надо уезжать куда-то вдвоем - без друзей, без детей. Вдвоем! И делать то, что хочется обоим. Если на все не хватает денег - ну не покупайте дорогую мебель и шикарные машины, но съездите куда-нибудь вместе!" - советует Раецка.

Свои слова певица подтверждает и фотографиями, которые публикует в социальной сети Instagram - по кадрам видно, что пара часто вместе посещает концерты в ближнем зарубежье, а также много путешествует по далеким экзотическим странам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uz Bon Jovi.

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Pie Kevina no “Viens pats mājās” mājas 😀

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Ponta Da Piedade Lagos

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Saule riet ceļā no Cayo Coco 🌅

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