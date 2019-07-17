57-летняя Ольга Раецка откровенно об интимной жизни и отношениях с мужем
Знаменитая латвийская певица Ольга Раецка (57) скоро отпразднует пятую годовщину свадьбы со своим любимым мужчиной Иво, который на десять лет моложе ее. В интервью журналу Ieva артистка рассказал, что они оба активно работают над тем, чтобы их отношения оставались такими же захватывающими, как и на начальном этапе.
“Очень важно не потерять ту искру, которая была в начале отношений. Помнить, как было, когда только поженились. Помнить, как вместе смеялись, дурачились, любили...
Есть женщины, которые говорят: "Ай, ну что там - мы вместе уже двадцать лет, и секс последний раз был полтора года назад". И что ты, милая, тогда удивляешься, что отношения не складываются?
Обязательно время от времени надо уезжать куда-то вдвоем - без друзей, без детей. Вдвоем! И делать то, что хочется обоим. Если на все не хватает денег - ну не покупайте дорогую мебель и шикарные машины, но съездите куда-нибудь вместе!" - советует Раецка.
Свои слова певица подтверждает и фотографиями, которые публикует в социальной сети Instagram - по кадрам видно, что пара часто вместе посещает концерты в ближнем зарубежье, а также много путешествует по далеким экзотическим странам.