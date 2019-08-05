Пн, 5.08.2019
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Поцелуй в прямом эфире: Украинская журналистка очаровала игрока "Манчестер Сити"

Влада Седан

ФОТО: instagram.com/v.lada_sedan

Долгое время роман украинской журналистки Влады Седан и футболиста сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко держался в тайне, но всё стало понятно, когда игрок не удержался и поцеловал свою возлюбленную прямо во время интервью.

23-летняя Влада Седан (настоящая фамилия Щеглова) родилась в футбольной семье. В 2013 году девушка победила на конкурсе Мисс Винница, а три года спустя Влада была признана самой красивой болельщицей на чемпионате Европы и затем девушку настигла настоящая волна популярности.

После Евро-2016 девушка окончила киевский университет и устроилась работать на телеканал "Футбол 1" и "Футбол 2".

О личной жизни Влады было известно не очень много, до июня этого года, когда сборная Украины разгромила Сербию (5:0). После матча Влада брала интервью у футболиста Александра Зинченко, который не удержался и в прямом эфире поцеловал девушку. Влада засмущалась и передала слово в студию, которая явно оживилась после действий игрока "Манчестер Сити". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😘🥰

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Зрители, футбольные болельщики и поклонницы Зинченко были шокированы. Но как потом выяснилось - поцелуй был не случайным, так как футболист и журналистка давно знакомы и уже встречались друг с другом.

Влюблённые ещё какое-то время не афишировали свои отношения, но затем Зинченко признался, что они пара.

Сейчас Влада и Александр публикуют в своих социальных сетях совместные фотографии с отдыха и наслаждаются временем, которое они проводят друг с другом. В Украине их уже прозвали "главной парой года".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️

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Отношения парочки развиваются семимильными шагами и уже поговаривают, что в грядущем сезоне Влада переберётся в Манчестер, чтобы быть поближе к любимому. Давайте посмотрим, чем именно эта красотка соблазнила своего избранника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤫

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😜🥂подустала)))))

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Собралась😜👌🏼

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Тай вдохновляет 😂🌴🐍

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🌸🌸🌸 🙋🏼‍♀️

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💛💙#твоязбірна

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🖐🏼😜

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Вижу свет в конце туннеля 💡🙊

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@andreyboriachuk 25 тысяч раз «проплевался»🤮, но сфоткал 😂🙊

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@v.lada_sedan ❤😍🔝

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👋🏽😜

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🤫🤫🤫❤️

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@tankovskayakris уговорила😂😘😈

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Во мне определённо умирает бизнес-леди 😎😅

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🤩🤟🏻

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🎡🎢🤯🔞

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🌅 🧡 я с фанатом🙊

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