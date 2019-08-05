Поцелуй в прямом эфире: Украинская журналистка очаровала игрока "Манчестер Сити"

23-летняя Влада Седан (настоящая фамилия Щеглова) родилась в футбольной семье. В 2013 году девушка победила на конкурсе Мисс Винница, а три года спустя Влада была признана самой красивой болельщицей на чемпионате Европы и затем девушку настигла настоящая волна популярности.

После Евро-2016 девушка окончила киевский университет и устроилась работать на телеканал "Футбол 1" и "Футбол 2".

О личной жизни Влады было известно не очень много, до июня этого года, когда сборная Украины разгромила Сербию (5:0). После матча Влада брала интервью у футболиста Александра Зинченко, который не удержался и в прямом эфире поцеловал девушку. Влада засмущалась и передала слово в студию, которая явно оживилась после действий игрока "Манчестер Сити".

Зрители, футбольные болельщики и поклонницы Зинченко были шокированы. Но как потом выяснилось - поцелуй был не случайным, так как футболист и журналистка давно знакомы и уже встречались друг с другом.

Влюблённые ещё какое-то время не афишировали свои отношения, но затем Зинченко признался, что они пара.

Сейчас Влада и Александр публикуют в своих социальных сетях совместные фотографии с отдыха и наслаждаются временем, которое они проводят друг с другом. В Украине их уже прозвали "главной парой года".