"Позволить на момент уехать крыше": латышка об участии в чемпионате по вязанию под heavy metal

"Я знакома с вязанием, вышивкой, вязанием крючком и спицами, а также с другой работой с нитями. Нити и пряжа - моя стихия, так сказать - хлебом не корми, дай клубок", - рассказала Антра. "В свою очередь heavy metal кажется мне мощным, пронимает до костей в буквальном значении".

Так как у Антры в сумке почти всегда есть пряжа для вязания крючком или спицами, она ни раз на длинных концертах или фестивалях предавалась рукоделию".

О чемпионате "Heavy Metal Knitting" она узнала в группе единомышленников вязания в Facebook.

"Конечно, это вызвало всеобщую радость, как и любая другая шутка. Но мне эта шутка не давала покоя. Приняла решение участвовать", - рассказала Антра. Она впервые в жизни сняла видеоролик для заявки и отослала его, но об этом шаге особо не рассказывала - вдруг это действительно только социальный эксперимент.

Каждый участник готовил представление по своему желанию. Антра создала его по принципу, что она рукодельница, а не режиссер.

Антра отметила, что до последнего момента никто, в том числе и организаторы мероприятия, не знали, как все пройде. "Свое максимально позитивное настроение мероприятие получило уже во время проведения, благодаря участникам и публики.

Самым удивительным для всех стало то, что сумасшедшую идею и абсолютно невероятную комбинацию восприняли люди по всему миру. Так, на фестиваль съехались жители Японии, США, Шотландии, Дании, Швеции, Латвии, России, Израиля, не обошлось и без местных", - рассказала девушка.

Однако после мероприятия новость о соревнованиях металлистов-рукодельников обошла СМИ по всему миру.

Победителем фестиваля стало самое колоритное представление - объединение Giga Body Metal из Японии. Его участники вышли на сцену как в кимоно, так и в одежде сумоистов.

ФОТО: TASS/Scanpix

"Это абсолютно новый эмоциональный опыт, такая наивысшая ступень всеобщего позитива, я испытала взрыв абсолютного позитива. Сейчас знаю, что такое возможно. С остальными людьми с чемпионата договорились встретиться в следующем году и продолжить колбаситься. Именно так это можно назвать - колбаситься с такими же, позволяя на момент уехать крыше".

Как указали организаторы чемпионата, в Финляндии на каждые 100 000 жителей приходится более 50 групп тяжелого металла - больше, чем где бы то ни было в мире.