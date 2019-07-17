НАТО случайно раскрыла, где в Европе американцы прячут ядерное оружие

Канадский сенатор и член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей случайно назвал в своем докладе места в Европе, где США разместили ядерное оружие. Документ был опубликован в интернете в апреле и вскоре удален, сообщает РБК со ссылкой на газету The Washington Post (WP). Позже доклад снова появился в сети, но секретных данных в нем уже не было.
Несмотря на это, во вторник, 16 июля, копию первоначальной версии документа опубликовало бельгийское издание De Morgen. Как отмечает СМИ, новая версия доклада была размещена в интернете 11 июля.
Речь идет об отчете, который называется "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников". Автор доклада приводит анализ будущего политики НАТО в области ядерного сдерживания.
В первой версии доклада в разделе о ядерном арсенале было указано, что ядерное оружие США хранится на шести американских и европейских военных базах, а именно в Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции.
Согласно документу, в целом США разместили в Европе около 150 ядерных бомб, в том числе бомбы B61, которые могут быть развернуты как силами США, так и силами союзников. Источников этой информации автор доклада не указал.
В исправленной версии отчета нет информации о том, где хранится американское ядерное оружие. Вместо нее имеется ссылка на доклад 2018 года неправительственной американской организации "Инициатива по ядерной угрозе".
Сам автор отчета в интервью WP заявил, что первоначальная версия документа представляла собой черновик.
Как пишет WP, ряд европейских СМИ, расценили доклад как раскрытие секретной информации.