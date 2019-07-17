НАТО случайно раскрыла, где в Европе американцы прячут ядерное оружие

Канадский сенатор и член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей случайно назвал в своем докладе места в Европе, где США разместили ядерное оружие. Документ был опубликован в интернете в апреле и вскоре удален, сообщает РБК со ссылкой на газету The Washington Post (WP). Позже доклад снова появился в сети, но секретных данных в нем уже не было.