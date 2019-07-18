Парики и ягодичные импланты. Полиция раскрыла самые странные методы контрабанды кокаина

Мужчину поймали в аэропорту Барселоны с грузом кокаина на 30 000 евро.

Полиции даже не пришлось особо прикладывать усилия, чтобы найти упаковку с наркотиками. Стражи порядка заметили, что парик мужчины выглядит подозрительно, так как он не прилегал к его голове.

Detenido en #Barcelona con droga en su peluquín.... ¡¡se le va a caer el pelo!! 🧓👮‍♂👴🤷‍♀https://t.co/IUjl9l63Du pic.twitter.com/wLxIBBB9Ff — Policía Nacional (@policia) July 16, 2019

Кроме того, на этой неделе в Бразилии были задержаны несколько лиц, которые приобрели мыло, наполненное кокаином. Полиция информирует, что из магазина было изъято примерно 80 килограммов запрещенного вещества.

Детективы считают, что мыло, начиненное кокаином, попала на прилавки магазина случайно.

Money laundering? Man finds cocaine in washing powder box in Brazil shop. São Paulo police find estimated 50kg of drug after tipoff from supermarket customer https://t.co/cOmskICNpt pic.twitter.com/xU4nJYk0ka — SpazianiG (@SpazianiG) July 16, 2019

В 2018 году в Португалии мужчина пытался провезти груз кокаина в специально изготовленных ягодичных имплантах. Ему также не удалось доставить груз по месту назначения. Стражи порядка арестовали его в аэропорту Лиссабона и нашли один килограмм кокаина.

Как сообщает ВВС, Пиринейский полуостров - один из главных пунктов ввоза и вывоза кокаина в Европе.

В 2018 году полиция Португалии и Испании изъяла 745 килограммов кокаина, которые были спрятаны в свежих ананасах.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В свою очередь в 2-13 году в Колумбии три женщины были одеты в платья монашек и пытались провести наркотическое вещество. Женщин арестовали с двумя килограммами кокаина в аэропорту Колумбии. "Монашек" обыскали после того, как полиция заметила, что они ведут себя подозрительно.