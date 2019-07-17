Насколько вы высокомерны по знаку Зодиака
Как часто вам приходится сталкиваться с высокомерием? Порой новое интересное знакомство приносит сплошное разочарование, когда после пары фраз выясняется, что ваш собеседник - человек заносчивый, высокомерный и пренебрежительно относится к окружающим. С таким даже нормального общения добиться проблематично, не говоря уже о дружбе и отношениях.
А может быть, и в вас есть доля высокомерия? Мы ведь привыкли видеть соринку в чужом глазу, а в своем и бревно не замечаем! Давайте разберемся, насколько мы высокомерны и неуважительны по отношению к окружающим. Делать это лучше всего, изучив влияние планет, а значит - при помощи гороскопа.
Для целостности картины будем оценивать степень высокомерия знаков Зодиака по 10-балльной системе.
Овен (3 балла)
Представителя данного знака едва ли можно обвинить в заносчивости.
Овен бывает жестким, прямолинейным и даже грубым, но точно не высокомерным. Он легко сходится с людьми, не делая особых усилий для того, чтобы понравиться или войти в доверие.
Окружающие чувствуют силу подопечного Марса и сами стремятся контактировать с ним, видя в Овне защитника, "таран", способный привести любую компанию к победе, да и просто хорошего, искреннего человека.
Жизнь показывает, что представитель данного знака относится к другим людям так, как те относятся к нему.
Телец (7 баллов)
Подопечные Венеры стараются не показывать этого окружающим, но внутри они очень высокомерны.
Телец считает себя практиком, который в этой жизни попробовал все, и поэтому является неоспоримым экспертом в любом вопросе.
С этим человеком совершенно невозможно спорить, ведь Телец не желает слушать аргументы. К тому же его не волнуют проблемы окружающих.
Без собственной выгоды подопечный Венеры вряд ли придет вам на помощь, а все потому, что корыстолюбия в нем еще больше, чем высокомерия.
Близнецы (4 балла)
Близнецов нельзя назвать высокомерными. Это контактные и довольно добродушные люди, которые предпочитают простое, ненавязчивое общение без выпячивания собственного "Я". Правда,
когда волею судеб Близнецы занимают руководящую должность или выигрывают крупную сумму в лотерею, они могут стать слегка заносчивыми.
Но это, скорее, просто желание подурачиться и примерить на себя очередной образ. Легкий намек близких людей - и Близнецы вновь становятся прежними добродушными людьми, не имеющими желания возвышаться над окружающими.
Рак (2 балла)
Рак - последний из зодиакальной плеяды, кого можно назвать высокомерным. Это добродушный человек, в сердце которого заносчивость отсутствует как таковая. Представители данного знака мечтали бы жить в мире, где все люди равны, но понимают, что это невозможно, и очень обижаются, когда наглые и беспринципные личности вмешиваются в их жизнь и травмируют психику.
В то же время обидчивость у Раков развита до невероятных размеров, и чаще всего обижаются дети Луны именно на тех, кто относится к ним с пренебрежением.
Лев (10 баллов)
Самые высокомерные личности рождаются под знаком Льва. Пусть эти люди не всегда демонстрируют свое истинное лицо, в душе они выраженные эгоисты, считающие себя центрами Вселенной, вокруг которых должны крутиться все остальные. Пообщавшись со Львом, вы заметите, что этот человек - эгоист до мозга костей.
Он соглашается только на самое лучшее, и при этом ему совершенно не интересно, что достанется вам и что вы думаете по этому поводу.
К слову, повадки этого человека и его манера общения явно дают понять, что перед вами королевская персона, которая требует особого отношения.
Дева (6 баллов)
Девы также преуспели в высокомерии, хоть им и далеко до Львов.
Эти люди - выраженные идеалисты, которые считают себя умнее, точнее, выдержаннее, пунктуальнее и аккуратнее всех вокруг.
Себя они считают совершенством, а потому относятся к окружающим с заметным пренебрежением. Правда, люди, хорошо знающие Деву, со временем просто перестают воспринимать этого человека и не обращают внимание на его тщеславие.
Игнорирование - лучшее "лекарство" для таких заносчивых личностей. Когда их перестают воспринимать, они понимают свои ошибки и становятся лучше.
Весы (3 балла)
Весы - гуманисты, филантропы и альтруисты. Этих людей нельзя заподозрить в высокомерии, ведь это практически единственные представители человеческого рода, которые мечтают жить в обществе, где нет войн, где все люди равны, уважают и любят друг друга. Личности данного знака стараются умерить свою гордость и уступить другому человеку, чтобы не спровоцировать конфликт.
Единственный случай, когда вы можете наблюдать высокомерие Весов - это сильная обида, в которой пострадало их самолюбие.
В этом состоянии подопечные Венеры действительно начинают презирать провинившегося человека, но только его и за конкретный проступок.
Скорпион (7 баллов)
Скорпионы действительно считают себя лучше, умнее и хитрее других. Но природная осмотрительность не позволяет им выставлять свои чувства на всеобщее обозрение. На деле же Скорпионы уважают лишь тех, кто сильнее, богаче и успешнее, чем они сами.
Тех же, кто слабее и беднее, подопечные сурового Марса просто не воспринимают как личностей и относятся к ним с долей пренебрежения. Для этих людей основной критерий - выгода.
Если человек может принести выгоду Скорпиону, представитель данного знака будет относиться к нему уважительно, а если нет - станет высокомерным.
В общем, лицемерия у Скорпионов хоть отбавляй.
Стрелец (6 балов)
Все знают, что Стрельцы - известные правдорубы, которые никогда не станут терпеть непристойного поведения других. Правда, и сами они порой ведут себя не слишком корректно, особенно в процессе общения. Стрельцы ужасно болтливы, но что еще хуже - во время общения
они так и норовят перебить собеседника, пытаются привлечь внимание к собственной персоне, совершенно не задумываясь о том, как это выглядит со стороны.
Данное поведение явно указывает на тот, что Стрельцы считают себя умнее других и пренебрегают чувствами окружающих ради внимания к собственной персоне.
Козерог (8 баллов)
Козероги - скрытные личности, которые в общении ведут себя вполне учтиво. Однако наблюдая за этими людьми в различных жизненных ситуациях, особенно во время конкуренции за руководящую должность,
можно заметить явное пренебрежение и снисходительность, с которыми Козероги относятся к своим соперникам и коллегам по работе.
И что характерно, подопечные Сатурна с долей высокомерия относятся буквально ко всем, даже к сильным личностям. Этот факт лишает их возможности просить помощи у окружающих, заметно ослабляя их в борьбе за руководящие должности.
Водолей (9 баллов)
Все знают, насколько высокомерным может быть Водолей. Этот человек - ярко выраженный индивидуалист, который плюет на мнение большинства, считая толпу стадом, а себя - личностью.
Водолей идет своим путем, а в спутники выбирает только тех, кто может заинтересовать его своим нестандартным взглядом на жизнь, харизмой и неординарным мышлением.
Всех остальных представитель этого знака просто не воспринимает, считая ниже себя и абсолютно неинтересными для общения. К слову, именно поэтому отношение окружающих к Водолею оставляет желать лучшего.
Рыбы (4 балла)
Рыб нельзя назвать людьми, которые задирают нос перед окружающими. Представители данного знака - слегка неуверенные в себе личности, что просто не позволяет им считать себя выше других и демонстрировать это окружающим. Рыбы вообще миролюбивые личности, которые тянутся к людям и дорожат дружбой.
Но если те показывают свое пренебрежение и пытаются смотреть на Рыб свысока, подопечные Нептуна просто обрывают с ними общение, начиная испытывать настоящее презрение.
Можно говорить что угодно, но гордость Рыб задевать не рекомендуется никому.
Подготовлено по материалам Клубер.