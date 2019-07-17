Насколько вы высокомерны по знаку Зодиака

Он соглашается только на самое лучшее, и при этом ему совершенно не интересно, что достанется вам и что вы думаете по этому поводу.

К слову, повадки этого человека и его манера общения явно дают понять, что перед вами королевская персона, которая требует особого отношения.

Дева (6 баллов)

Девы также преуспели в высокомерии, хоть им и далеко до Львов.

Эти люди - выраженные идеалисты, которые считают себя умнее, точнее, выдержаннее, пунктуальнее и аккуратнее всех вокруг.

Себя они считают совершенством, а потому относятся к окружающим с заметным пренебрежением. Правда, люди, хорошо знающие Деву, со временем просто перестают воспринимать этого человека и не обращают внимание на его тщеславие.

Игнорирование - лучшее "лекарство" для таких заносчивых личностей. Когда их перестают воспринимать, они понимают свои ошибки и становятся лучше.

Весы (3 балла)

Весы - гуманисты, филантропы и альтруисты. Этих людей нельзя заподозрить в высокомерии, ведь это практически единственные представители человеческого рода, которые мечтают жить в обществе, где нет войн, где все люди равны, уважают и любят друг друга. Личности данного знака стараются умерить свою гордость и уступить другому человеку, чтобы не спровоцировать конфликт.

Единственный случай, когда вы можете наблюдать высокомерие Весов - это сильная обида, в которой пострадало их самолюбие.

В этом состоянии подопечные Венеры действительно начинают презирать провинившегося человека, но только его и за конкретный проступок.

Скорпион (7 баллов)

Скорпионы действительно считают себя лучше, умнее и хитрее других. Но природная осмотрительность не позволяет им выставлять свои чувства на всеобщее обозрение. На деле же Скорпионы уважают лишь тех, кто сильнее, богаче и успешнее, чем они сами.

Тех же, кто слабее и беднее, подопечные сурового Марса просто не воспринимают как личностей и относятся к ним с долей пренебрежения. Для этих людей основной критерий - выгода.

Если человек может принести выгоду Скорпиону, представитель данного знака будет относиться к нему уважительно, а если нет - станет высокомерным.

В общем, лицемерия у Скорпионов хоть отбавляй.

Стрелец (6 балов)

Все знают, что Стрельцы - известные правдорубы, которые никогда не станут терпеть непристойного поведения других. Правда, и сами они порой ведут себя не слишком корректно, особенно в процессе общения. Стрельцы ужасно болтливы, но что еще хуже - во время общения

они так и норовят перебить собеседника, пытаются привлечь внимание к собственной персоне, совершенно не задумываясь о том, как это выглядит со стороны.

Данное поведение явно указывает на тот, что Стрельцы считают себя умнее других и пренебрегают чувствами окружающих ради внимания к собственной персоне.

Козерог (8 баллов)