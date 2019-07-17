KNAB не нашел препятствий для заключения договора со Škoda о закупке поездов

KNAB завило агентству LETA, что в ходе анализа имеющейся информации о победившей в закупке компании Škoda не было констатировано данных, которые могли бы стать причиной для отказа от заключения контракта.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров во вторник поддержал долгосрочные обязательства бюджета страны в 255,889 млн евро для финансирования закупки электропоездов Pasažieru vilciens.