KNAB не нашел препятствий для заключения договора со Škoda о закупке поездов

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не констатировало никаких препятствий для заключения договора о покупке поездов с победившей в конкурсе чешской компанией Škoda vagonka (Škoda).
KNAB завило агентству LETA, что в ходе анализа имеющейся информации о победившей в закупке компании Škoda не было констатировано данных, которые могли бы стать причиной для отказа от заключения контракта.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров во вторник поддержал долгосрочные обязательства бюджета страны в 255,889 млн евро для финансирования закупки электропоездов Pasažieru vilciens.
Общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для технического обслуживания, а также строительства центра по ремонту электропоездов составят почти 255,889 млн евро, в том числе строительство депо обойдется в сумму около 14 млн евро.