Рейзниеце-Озола и другие VIP-персоны на церемонии в Доме Черноголовых

Церемония открытия Гран-при - большое светское событие в жизни Риги, которое посетили журналисты, главные редакторы, представители бизнеса. По красной дорожке прошли: депутат сейма Дана Рейзниеце-Озола (представляла Латвию на всемирных шахматных олимпиадах), директор Латвийского агентства инвестиций и развития Андрис Озолс, президент Латвийской шахматной федерации Арис Озолиньш, глава Дома Москвы в Риге Юрий Силов, политик Валдис Биркавс с супругой Мариной Диановой - главным редактором журнала Titanium, владелец Grand Palace Hotel Бернард Лев с супругой Светланой Лев, политик Имантс Парадниекс, глава Mix Media Group Андрей Фелдманис с супругой Александрой Красовицкой, генеральный продюсер радио SWH+ Эдмунд Кашевский, глава Baltic Travel Group Влад Корягин и многие другие известные в обществе люди.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович официально объявил начало турнира, гроссмейстеров также поздравили президент World Chess Илья Мерензон и управляющий директор Kaspersky в Прибалтике Андис Штейманис.

Ведущими Церемонии стали актриса и телеведущая Дагмара Леганте-Целминя и Мартиньш Капземс - модель, телезвезда и один из наиболее уважаемых ведущих Латвии.

Они познакомили гостей с главными участниками предстоящего турнира. Атмосферу вечера для гостей создавала музыкальная группа Dagamba. Для церемонии открытия были разработаны специальные коктейли на основе Beluga Noble.

Алессандро Вентури, победитель ежегодного международного барменского конкурса Beluga Signature 2018, отразил в них основные моменты шахматной игры - дебют, миттельшпиль и эндшпиль.

C 12 по 24 июля 2019 года 16 лучших шахматистов буду сражаться за право принять участие в турнире претендентов 2020 года и получить шанс отвоевать корону у действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Любители шахмат смогут посмотреть серию Гран-при 2019 на www.worldchess.com.