Россия продлила арест украинским морякам

Суд Лефортовского района Москвы постановил, что 13 украинских моряков должны остаться под арестом еще на три месяца - до 24 октября.

Решение по 11 остальным морякам будет принято позже.

Им грозит до шести лет тюрьмы за нелегальное пересечение российской границы.

Как рассказал адвокат задержанных Николай Полозов, Россия и Украина сейчас ведут переговоры о возможном обмене заложниками.

Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, которая также принимала участие в заседании суда, подтвердила, что ведутся переговоры об освобождении моряков и других арестованных украинцев.