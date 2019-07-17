Ср, 17.07.2019
Дело в том, что, порядком устав от отсутствия "света в конце тоннеля" донбасского конфликта, а также видя практическую невыполнимость минских соглашений, ЕС сегодня не прочь бы согласиться на заморозку конфликта - до никому неведомых "лучших времен". Иван Пауков, комментатор TVNET

Россия продлила арест украинским морякам

ФОТО: AP/Scanpix

Российский суд в среду продлил арест захваченных в ноябре на побережье Крыма украинских моряков еще на три месяца. В то же время между Москвой и Киевом продолжаются переговоры об обмене заложниками.

Суд Лефортовского района Москвы постановил, что 13 украинских моряков должны остаться под арестом еще на три месяца - до 24 октября.

Решение по 11 остальным морякам будет принято позже.

Им грозит до шести лет тюрьмы за нелегальное пересечение российской границы.

Как рассказал адвокат задержанных Николай Полозов, Россия и Украина сейчас ведут переговоры о возможном обмене заложниками.

Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, которая также принимала участие в заседании суда, подтвердила, что ведутся переговоры об освобождении моряков и других арестованных украинцев.

25 ноября прошлого года вооруженные силы России в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря, захватили в заложники три корабля морских сил Украины, после чего их отвезли в Керченский порт в оккупированном Крыму. 24 захваченных моряка, трое из которых получили ранения, были доставлены в Москву, где к ним применили меру пресечения в виде ареста в связи с обвинениями в нелегальном пересечении границы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ