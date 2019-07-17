Россия продлила арест украинским морякам

Российский суд в среду продлил арест захваченных в ноябре на побережье Крыма украинских моряков еще на три месяца. В то же время между Москвой и Киевом продолжаются переговоры об обмене заложниками.
Суд Лефортовского района Москвы постановил, что 13 украинских моряков должны остаться под арестом еще на три месяца - до 24 октября.
Решение по 11 остальным морякам будет принято позже.
Им грозит до шести лет тюрьмы за нелегальное пересечение российской границы.
Как рассказал адвокат задержанных Николай Полозов, Россия и Украина сейчас ведут переговоры о возможном обмене заложниками.
Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, которая также принимала участие в заседании суда, подтвердила, что ведутся переговоры об освобождении моряков и других арестованных украинцев.
25 ноября прошлого года вооруженные силы России в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря, захватили в заложники три корабля морских сил Украины, после чего их отвезли в Керченский порт в оккупированном Крыму. 24 захваченных моряка, трое из которых получили ранения, были доставлены в Москву, где к ним применили меру пресечения в виде ареста в связи с обвинениями в нелегальном пересечении границы.