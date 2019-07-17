Youtube начал обеспечивать в Латвии новую услугу

Со среды, 17 июля, жителям Латвии доступен сервис потоковой передачи музыки видеоплатформы Youtube под названием Youtube Music.
Как рассказала агентству LETA консультант по коммуникации Youtube Линда Витола, новая музыкальная платформа - это мобильное приложение, в котором собраны песни и альбомы, загруженные на Youtube музыкантами, лейблами и обычными пользователями. В Youtube Music можно найти клипы, альбомы, синглы, ремиксы, записи живых выступлений и кавер-версии песен разных исполнителей. В сервисе также представлены плейлисты, собранные по жанрам и настроению.
Витола сказала, что сейчас жители Латвии могут бесплатно использовать версию Youtube Music, которая содержит рекламу.
Но тем, кто хочет слушать музыку без рекламы, Youtube предлагает абонировать Youtube Music Premium - это позволит слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме вместе с возможностью скачивания на мобильное устройство.
Как указала Витоле, абоненты Google Play автоматически получат доступ к Youtube Music Premium по действующей цене, ничего не изменится и для пользователей Google Play Music.