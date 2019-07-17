Youtube начал обеспечивать в Латвии новую услугу

Как рассказала агентству LETA консультант по коммуникации Youtube Линда Витола, новая музыкальная платформа - это мобильное приложение, в котором собраны песни и альбомы, загруженные на Youtube музыкантами, лейблами и обычными пользователями. В Youtube Music можно найти клипы, альбомы, синглы, ремиксы, записи живых выступлений и кавер-версии песен разных исполнителей. В сервисе также представлены плейлисты, собранные по жанрам и настроению.