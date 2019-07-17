Пара пенсионеров умерла в один день после 71 года брака

Мерилин и Херберт Делаигли умерли в понедельник, 12 июля. Жене было 88 лет, мужу - 94.

"Муж ушел за женой через 12 часов", - пишет похоронное бюро Deloach McKerley Prescott. Пара прожила в браке 71 год, у них шестеро детей.

"Дети рассказали, что их мама всегда очень скучала, когда отцу нужно было надолго уйти", - указало похоронное бюро. Мерилин даже провела шесть лет в Германии, когда Херберт служил в армии.

Мерилин была руководителем скаутской организации, кроме того, ей в течение жизни принадлежал цветочный магазин. Херберт же был сержантом армии США.