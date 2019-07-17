Пара пенсионеров умерла в один день после 71 года брака

Проживающая в США грузинская пара после 71 года совместной жизни умерла в один день с разницей в 12 часов, сообщает портал ABCNews.
Мерилин и Херберт Делаигли умерли в понедельник, 12 июля. Жене было 88 лет, мужу - 94.
"Муж ушел за женой через 12 часов", - пишет похоронное бюро Deloach McKerley Prescott. Пара прожила в браке 71 год, у них шестеро детей.
"Дети рассказали, что их мама всегда очень скучала, когда отцу нужно было надолго уйти", - указало похоронное бюро. Мерилин даже провела шесть лет в Германии, когда Херберт служил в армии.
Мерилин была руководителем скаутской организации, кроме того, ей в течение жизни принадлежал цветочный магазин. Херберт же был сержантом армии США.
Пара оставила после себя большое количество потомков - 16 внуков, 25 правнуков и трех праправнуков.