В Египте боевики обезглавили четырех людей

Боевики напали на людей в небольшом городе Биралабд и обезглавили четверых, а пятого взяли в заложники.

Жертв боевики обвинили в сотрудничестве со структурами безопасности.

Силы безопасности Египта годами борются против исламистских боевиков на Синайском полуострове. Они активизировались после того, как в 2013 году армия свергла первого избранного в результате демократических выборов президента Мухаммеда Мурси.