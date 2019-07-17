В Египте боевики обезглавили четырех людей

Не неспокойном Синайском полуострове в Египте боевики обезглавили четырех человек, сообщили в среду, 17 июля, сотрудники служб безопасности.
Боевики напали на людей в небольшом городе Биралабд и обезглавили четверых, а пятого взяли в заложники.
Жертв боевики обвинили в сотрудничестве со структурами безопасности.
Силы безопасности Египта годами борются против исламистских боевиков на Синайском полуострове. Они активизировались после того, как в 2013 году армия свергла первого избранного в результате демократических выборов президента Мухаммеда Мурси.
Нападения исламистов в основном направлены против сил безопасности, а также против христиан.