Вы не станете настоящей парой, пока не испытаете эти 11 неловких моментов

1. Когда вы внезапно ревнуете к друзьям

Это происходит тогда, когда вы с партнером прогуливаетесь по улице и внезапно встречаете кого-то из его старых друзей или подруг. Естественно, они останавливаются поговорить, особенно если давно не виделись. И в этот момент вы понимаете, что между ними в прошлом что-то было. У них есть своя история, о которой вы не знаете ничего (или почти ничего) и к которой не имели никакого отношения.

Неважно, какой была эта история, вы все равно чувствуете жгучую зависть, даже если и не позволяете ей проявиться внешне.

2. Когда вы делаете что-то глупое, считая, что он на вас не смотрит

Вы чувствуете, что в носу засела огромная козявка, которая очень беспокоит. Но вот беда - вы не одна, а вместе с любимым человеком - может, даже на свидании.

Но вы не оставляете своих намерений, дожидаетесь момента, когда партнер отворачивается и запихиваете палец в нос.

Итак, первая часть плана успешно оуществлена.

Но когда вы держите свой "клад" в руке… Да-да, именно в этот момент партнер решает повернуться и посмотреть на вас.

3. Когда вы прихорашиваетесь ради любимого человека, а он этого не замечает

Вы собираетесь на свидание и, конечно же, хотите убедиться, что выглядите самым лучшим образом. Вы проводите пару часов за подбором правильной одежды, делаете идеальный макияж и, возможно, даже успеваете забежать в парикмахерскую. В общем, выглядите невероятно привлекательно и абсолютно уверены в том, что произведете неизгладимое впечатление…

Но вот встречаетесь с партнером, и он просто целует вас в щеку и приглашает за столик в кафе, не сделав ни единого комплимента.

Вам кажется, что ваши надежды растоптали самым грубым образом.

4. Когда вам не так стыдно, как вы ожидаете

Вы вдвоем выбрались на свидание, где побаловали себя блюдами мексиканской, тайской, индийской или любой другой острой кухни. А спустя всего несколько часов почувствовали бурление в животе. И сразу же после этого вы, не в силах сдержаться, громко испускаете газы прямо в спальне или в машине, в которой едете домой с любимым. Конечно, это неизбежная плата за любимую еду, но…

вы с удивлением понимаете, что не смущаетесь настолько, насколько должны были бы. Вы даже можете посмеяться над этим вместе.

5. Когда неуместная фраза во время романтичного момента дает понять, что вам действительно хорошо вместе

Представьте, что у вас медовый месяц и после полного радостных событий дня вы лежите вместе в постели, крепко обнимаясь и глядя друг другу в глаза. Кажется, что вы летите куда-то на пушистых облаках, а ваши взгляды буквально излучают нежность и любовь.