Вы не станете настоящей парой, пока не испытаете эти 11 неловких моментов
Согласитесь, в жизни бывают ситуации, когда вы готовы сквозь землю провалиться. Но парадокс в том, что именно эти неловкие моменты становятся своеобразным "тестом на совместимость" в отношениях. Пройдете его - значит, вы пара!
1. Когда вы внезапно ревнуете к друзьям
Это происходит тогда, когда вы с партнером прогуливаетесь по улице и внезапно встречаете кого-то из его старых друзей или подруг. Естественно, они останавливаются поговорить, особенно если давно не виделись. И в этот момент вы понимаете, что между ними в прошлом что-то было. У них есть своя история, о которой вы не знаете ничего (или почти ничего) и к которой не имели никакого отношения.
Неважно, какой была эта история, вы все равно чувствуете жгучую зависть, даже если и не позволяете ей проявиться внешне.
2. Когда вы делаете что-то глупое, считая, что он на вас не смотрит
Вы чувствуете, что в носу засела огромная козявка, которая очень беспокоит. Но вот беда - вы не одна, а вместе с любимым человеком - может, даже на свидании.
Но вы не оставляете своих намерений, дожидаетесь момента, когда партнер отворачивается и запихиваете палец в нос.
Итак, первая часть плана успешно оуществлена.
Но когда вы держите свой "клад" в руке… Да-да, именно в этот момент партнер решает повернуться и посмотреть на вас.
3. Когда вы прихорашиваетесь ради любимого человека, а он этого не замечает
Вы собираетесь на свидание и, конечно же, хотите убедиться, что выглядите самым лучшим образом. Вы проводите пару часов за подбором правильной одежды, делаете идеальный макияж и, возможно, даже успеваете забежать в парикмахерскую. В общем, выглядите невероятно привлекательно и абсолютно уверены в том, что произведете неизгладимое впечатление…
Но вот встречаетесь с партнером, и он просто целует вас в щеку и приглашает за столик в кафе, не сделав ни единого комплимента.
Вам кажется, что ваши надежды растоптали самым грубым образом.
4. Когда вам не так стыдно, как вы ожидаете
Вы вдвоем выбрались на свидание, где побаловали себя блюдами мексиканской, тайской, индийской или любой другой острой кухни. А спустя всего несколько часов почувствовали бурление в животе. И сразу же после этого вы, не в силах сдержаться, громко испускаете газы прямо в спальне или в машине, в которой едете домой с любимым. Конечно, это неизбежная плата за любимую еду, но…
вы с удивлением понимаете, что не смущаетесь настолько, насколько должны были бы. Вы даже можете посмеяться над этим вместе.
5. Когда неуместная фраза во время романтичного момента дает понять, что вам действительно хорошо вместе
Представьте, что у вас медовый месяц и после полного радостных событий дня вы лежите вместе в постели, крепко обнимаясь и глядя друг другу в глаза. Кажется, что вы летите куда-то на пушистых облаках, а ваши взгляды буквально излучают нежность и любовь.
Но о том, что вам действительно комфортно вместе, говорит не этот полный романтики момент, а совсем другое -
когда вы смотрите в глаза партнера и намерены его поцеловать, он внезапно говорит о том, что у вас вскочил прыщик прямо на носу.
6. Когда вы переборщили с алкоголем
Решили расслабиться вместе после долгой и напряженной недели, при этом много пить, конечно же, не собираетесь. Но один коктейль, потом другой, и сами уже не замечаете, как выпиваете намного больше, чем планировали.
Сначала это кажется даже веселым и забавным… Пока вас не начинает тошнить прямо на глазах у любимого человека, а поутру вы просыпаетесь с больной головой.
Да, зрелище не из приятных… Но, увы, большинство из нас хотя бы раз попадали в такую ситуацию.
7. Когда он ловит вас "на горячем"
Ваш любимый человек внезапно возвращается домой посреди дня и находит вас на диване в тапочках-кроликах за просмотром "мыльной оперы", которую вы называли глупой и низкопробной.
Он поймал вас "на горячем", и вы знаете это, хоть и пытаетесь перевести все в шутку.
8. Когда он смеется над вами
Представьте, что вы вдвоем идете по тротуару, и вы, не заметив трещины в асфальте, цепляетесь за нее и падаете…
Он помогает вам встать, убеждается, что вы не травмированы, и начинает смеяться. И к этому смеху присоединяетесь и вы, потому что ситуация действительно смешная.
9. Когда вам хочется в туалет в самый неподходящий момент
Вы только-только разогрели друг друга в постели, как вдруг… приходится сделать паузу, потому что вам или партнеру нужно срочно бежать в туалет.
10. Когда вы пытаетесь опробовать новую интимную позу
Вы загорелись идеей опробовать новую позу в постели и с нетерпением ждете вечера, пытаясь представить, на что это будет похоже.
И вот наступает тот самый момент, и оказывается, что "волшебная поза" неудобная, неловкая и, чего уж скрывать, под силу разве что гимнастам.
11. Когда вы говорите о будущем
Этот неловкий момент наступает, как правило, когда вы решаете поговорить о совместном будущем, о том, какие роли кто из вас будет в нем играть. Естественно, разговор о том, что вы друг для друга значите, может оказаться очень неловким…
И лишь когда вы поймете, что действительно готовы к этому неловкому разговору, вы можете считать себя настоящей парой.
Подготовлено поматериалам Клубер.