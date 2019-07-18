Цифра дня: Анна Седокова и ее ежемесячные расходы

Популярная исполнительница Анна Седокова призналась журналистам, сколько составляют ее ежемесячные траты. Стоит отметить, что это вполне крупные суммы. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Недавно Анна приобрела квартиру, в которой начала делать ремонт. Из-за этого звезде необходимо много работать. Пока идет ремонт она вынуждена оплачивать съемное квартиру.
Основной доход артистки составляет музыка, собственный бренд и реклама в Instagram.
У Седоковой около 15 сотрудников музыкального коллектива, которым она ежемесячно платит зарплату.
По словам певицы, ежемесячно она тратит более миллиона рублей (14 тысяч евро).
"Ежемесячно мне нужна солидная сумма, так как у меня около 10-15 сотрудников. Я плачу за съемную квартиру, делаю ремонт в собственной, у меня ипотека. Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами", — сказала журналистам Анна.