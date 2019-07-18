Чт, 18.07.2019
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Цифра дня: Анна Седокова и ее ежемесячные расходы

Анна Седокова

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova

Популярная исполнительница Анна Седокова призналась журналистам, сколько составляют ее ежемесячные траты. Стоит отметить, что это вполне крупные суммы. Об этом пишет издание StarHit.ru. 

Недавно Анна приобрела квартиру, в которой начала делать ремонт. Из-за этого звезде необходимо много работать. Пока идет ремонт она вынуждена оплачивать съемное квартиру.

Основной доход артистки составляет музыка, собственный бренд и реклама в Instagram.

У Седоковой около 15 сотрудников музыкального коллектива, которым она ежемесячно платит зарплату.  

По словам  певицы, ежемесячно она тратит более миллиона рублей (14 тысяч евро).

"Ежемесячно мне нужна солидная сумма, так как у меня около 10-15 сотрудников. Я плачу за съемную квартиру, делаю ремонт в собственной, у меня ипотека. Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами", — сказала журналистам Анна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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