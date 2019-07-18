Чт, 18.07.2019
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За сутки зарегистрировано 68 аварий: пострадали 14 человек

Авария. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В среду, 17 июля, в Латвии было зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 14 человек, проинформировали агентство LETA в Госполиции.

В среду семь человек пострадали в авариях в Риге и окрестностях столицы, три человека пострадали в Видземе, два - в Курземе, по одному - в Земгале и Латгале. Шестеро из пострадавших были велосипедистами, большинство из них попали в аварии в столице.

За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии вчера полиция задержала семь водителей: четырех - в Земгале, двоих - в Латгале и одного - в Риге.

По поводу превышения водителями скорости вчера было оформлено 177 протоколов. В Риге и окрестностях за превышение скорости были задержаны 48 водителей, в Курземе - 38, в Видземе - 36, в Земгале - 32, а в Латгале - 23.

В общей сложности вчера полиция оформила 498 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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