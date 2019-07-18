Чт, 18.07.2019
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Рижское "Динамо" готовится к новому сезону. Новички прибыли в Латвию

Лаурис Дарзиньш

ФОТО: dinamorigaofficial/Instagram

Рижское "Динамо" уже вовсю готовится к новому сезону регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). В Латвию уже прибыли недавно приобретённые хоккеисты, а команда проводит предсезонный тренировочный сбор в Лиепае.

В это межсезонье состав "Динамо" пополнили три шведских хоккеиста - лучший снайпер чемпионата Германии Якоб Берглунд, нападающий Давид Улльстрём и защитник Кристофер Берглунд. К рижанам также присоединился американский защитник Бен Маршалл, канадский нападающий Картер Эштон, а также был подписан контракт с молодым латвийским защитником Эдуардом Янсоном.

Клуб также объявил, что контракты с командой продлили вратарь Кристер Гудлевскис, защитники Каспар Сотниекс, Увис Балинскис, Нерию Алишаускас и Сергей Гимаев, а также нападающие Микелис Редлихс, Андрис Джериньш, Гинтс Мейя, Брэндон Макмиллан и Колтон Гиллис.

Рижское "Динамо" также сообщило, что в команду вернулся российский вратарь Максим Третьяк, который подписал контракт на один сезон.

В Ригу уже прибыли новоиспечённые игроки, а команда вовсю проводит тренировочные сборы в Лиепае.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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