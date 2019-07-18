Рижское "Динамо" готовится к новому сезону. Новички прибыли в Латвию

В это межсезонье состав "Динамо" пополнили три шведских хоккеиста - лучший снайпер чемпионата Германии Якоб Берглунд, нападающий Давид Улльстрём и защитник Кристофер Берглунд. К рижанам также присоединился американский защитник Бен Маршалл, канадский нападающий Картер Эштон, а также был подписан контракт с молодым латвийским защитником Эдуардом Янсоном.

Клуб также объявил, что контракты с командой продлили вратарь Кристер Гудлевскис, защитники Каспар Сотниекс, Увис Балинскис, Нерию Алишаускас и Сергей Гимаев, а также нападающие Микелис Редлихс, Андрис Джериньш, Гинтс Мейя, Брэндон Макмиллан и Колтон Гиллис.

Рижское "Динамо" также сообщило, что в команду вернулся российский вратарь Максим Третьяк, который подписал контракт на один сезон.