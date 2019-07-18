Проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии находится под угрозой

Между ЛХФ и белорусской стороной в феврале был подписан договор о сотрудничестве в организации чемпионата по хоккею в 2021 году. Этот договор подразумевал, что команды из одной подгруппы будут играть в Минске, а другие - в Риге. Матчи плей-офф и борьба за медали пройдут в Беларуси.

Напомним, что в 2017 году Рига и Минск были выбраны городами-организаторами ЧМ-2021. Главными конкурентами Латвии и Беларуси за проведение мирового первенства были финские города Тампере и Хельсинки.

Ситуация сегодня неоднозначна, потому что до сих пор продолжается процедура закупки нового холла у стадиона "Даугава". Правда, член правления стадиона "Даугава" Гунтис Залитис в беседе с TVNET сообщил, что закупка должна закончится успешно и это уменьшит беспокойство ЛХФ по поводу возможной отмены чемпионата. Залитис также отметил, что все планируемые объекты (хоккейный холл и легкоатлетический манеж) должны быть построены до 2021 года.

Правда, тут есть одна важная деталь. Если строительство этих объектов по каким-то причинам задержится, то они должны быть построены до конца 2022 года. В противном случае Латвии придётся вернуть Европейскому Союзу финансирование в размере 37 миллионов евро.

Спортивный директор ЛХФ Эдгар Бунцис в разговоре с TVNET подтвердил, что организация не уверена в том, что через два года в Латвии состоится чемпионат мира.

"Полной уверенности нет. Я бы сказал, что чемпионат мира в Латвии состоится на 90%. У нас есть и другие варианты, но пока о них не хотелось бы говорить", - сказал Бунцис.

В августе в Ригу пожалуют представители комиссии Международной федерации хоккея на льду (IIHF), которые оценят готовность Латвии к приёму чемпионата мира. У них есть важный пункт, который предусмотрен в правилах - поездка от главного холла (Арена Рига) до тренировочного не должна занимать больше 30 минут.

"Два года назад правительство нам обещало, что холл будет. До этого мы доверяли государству и продолжаем это делать. Наш договор с Беларусью предусматривает, что им нужно будет заплатить большие штрафные санкции, если они захотят проводить чемпионат в одиночку", - сказал спортивный директор ЛХФ.

В распоряжении TVNET находится неофициальная информация о том, что Беларусь готова отказаться от сотрудничества с Латвией и провести чемпионат самостоятельно. В 2014 году столица Беларуси уже принимала мировое первенство.