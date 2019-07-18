Приложение "для старения" может проверить ФБР

Шумер написал в соцсети Twitter, что ФБР и Федеральной торговой комиссии США стоило бы изучить угрозы национальной безопасности и конфиденциальности в деятельности FaceApp.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019

"Миллионы американцев пользовались им, приложение принадлежит российской компании. Пользователи должны предоставлять абсолютный доступ к их фотографиям и данным", - подчеркнул Шумерс.

В своем письме он указал - возможность, что данные граждан США будут переданы "вражественным иностранным властям", является чрезвычайно волнующей.

Владельцы FaceApp отрицают подозрения в нарушениях конфиденциальности и безопасности данных. Расположенное в Санкт-Петербурге предприятие Wireless Lab утверждает, что не собирает большой объем данных, а только фотографии, которые пользователи обрабатывают в программе.

"Несмотря на то, что команда по исследованию и развитию находится в России, данные пользователей в РФ не отправляются", - говорится в сообщении предприятия.

Несмотря на это, правительство США на приложение смотрит с подозрениями. Перед Призывом Шумера, национальный комитет демократической партии попросил людей, приближенных к грядущим выборам президента США, не использовать приложение. Речь идет о кандидатах на должность лидера страны и сотрудников их кампаний.

"Пока точно неизвестно, какие угрозы конфиденциальности вызовет программа. Однако отказ от пользования приложением принесет больше добра чем зла", - указал инспектор национальной комиссии безопасности демократов Боб Лорд.