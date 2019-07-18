Приложение "для старения" может проверить ФБР

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) проверить российское мобильное приложение FaceApp. Оно завоевало огромную популярность, поскольку программа позволяет делать различные манипуляции с фотографиям. Например, приложение позволяет на то, как человек на снимке будет выглядеть в пожилом возрасте. Прозвучали опасения о том, что компания не особо заботится о безопасности пользовательских данных. Об этом сообщает BBC.
Шумер написал в соцсети Twitter, что ФБР и Федеральной торговой комиссии США стоило бы изучить угрозы национальной безопасности и конфиденциальности в деятельности FaceApp.
BIG: Share if you used #FaceApp:— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019
The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now
Because millions of Americans have used it
It’s owned by a Russia-based company
And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr
"Миллионы американцев пользовались им, приложение принадлежит российской компании. Пользователи должны предоставлять абсолютный доступ к их фотографиям и данным", - подчеркнул Шумерс.
В своем письме он указал - возможность, что данные граждан США будут переданы "вражественным иностранным властям", является чрезвычайно волнующей.
Владельцы FaceApp отрицают подозрения в нарушениях конфиденциальности и безопасности данных. Расположенное в Санкт-Петербурге предприятие Wireless Lab утверждает, что не собирает большой объем данных, а только фотографии, которые пользователи обрабатывают в программе.
"Несмотря на то, что команда по исследованию и развитию находится в России, данные пользователей в РФ не отправляются", - говорится в сообщении предприятия.
Несмотря на это, правительство США на приложение смотрит с подозрениями. Перед Призывом Шумера, национальный комитет демократической партии попросил людей, приближенных к грядущим выборам президента США, не использовать приложение. Речь идет о кандидатах на должность лидера страны и сотрудников их кампаний.
"Пока точно неизвестно, какие угрозы конфиденциальности вызовет программа. Однако отказ от пользования приложением принесет больше добра чем зла", - указал инспектор национальной комиссии безопасности демократов Боб Лорд.
Wireless Lab указывает, что приложением пользуются более 80 млн человек.