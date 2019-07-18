Утро в "Дзинтари": "Музыкальный вибратор" Интарс Бусулис, космическая Дана Соколова и другие звезды

Артур Гаспарян считает, что пятилетие фестиваля - это показатель того, что все это было придумано и создано не зря. Критик также считает, что у фестиваля хорошее будущее.

Артур Гаспарян ФОТО: Ритварс Станкевичс/ пресс-фото

"Мы, конечно, настроены на музыкальные открытия. Всё это захватывает, завораживает, и даже на уровне репетиций выглядит очень стоящим. Четыре концерта, которые буквально нашпигованы самыми разными звездами, если и существует в утопии какой-то "музыкальное СНГ", то оно - вот, пожалуйста!", - считает Илья Легостаев.

С самого утра в концертном зале "Дзинтари" проходят репетиции. Первыми репетировали латвийские артисты Radio Trio, Musiqq, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Инесе Галанте и Янис Стибелис.

ФОТО: TVNET

"Я очень жду выступлений Интарса Бусулиса. Я его могу слушать бесконечно, это человек абсолютно невероятной музыкальной харизмы и энергетики.

Это такой, знаете, музыкальный вибратор, от которого постоянно идут мурашки по коже", - сказал Артур Гаспарян про нашего артиста.

ФОТО: TVNET

Также на сцене появилась бывшая рижанка Дана Соколова и эстонец Уку Сувисте, которое покорил всех женщин, что следили за репетицией.

ФОТО: TVNET

Особый трепет и волнение началось за кулисами, когда появилась сама хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле.

Накануне Артур Гаспарян сказал: "Наконец, Лайма восторжествовала на этой сцене как подлинная хозяйка этой площадки и уроженка Юрмалы. И благодаря именно формату фестиваля "Рандеву" она творчески раскрывается. Только ради ожерелья этих фантастических дуэтов уже стоит приезжать в Юрмалу, пересекая границы. Юрмала - то единственное место, где можно увидеть артистов, которые не соберутся ни на какой другой площадке, как, например, Нино Катамадзе".

Илья Легостаев: "Я всегда жду Лайму. Потому что то, что она устраивает на сцене, это настоящий бурлеск страстей и модное дефиле".

Илья Легостаев: "Может, Лайма так все и задумала. Чтобы не было никаких ограничений, ничего такого, что вписывалось бы в какую-то стройную концепцию. Здесь просто очень много талантливых музыкантов, которые, видимо, покажут все, на что они способны. А Лайма, надеюсь, позволит им не утонуть в море ее шарма".

Лайма Вайкуле & Musiqq ФОТО: TVNET

"На самом деле, это торжество музыки. Музыка, как известно, не имеет жанров, она либо талантливая, либо не талантливая. А цементирует всё это сама Лайма своей сиятельной персоной, своей творческой натурой, и все ждут откровений не только от гостей фестиваля, но и от самой Лаймы, потому что каждый год она придумывает креативнейшие дуэты, которые потом нигде не повторяются. Это тот самый персидский ковёр ручной выделки", - отметил Гаспарян.

Напомним, 18 июля в концертном зале “Дзинтари” уже в пятый раз стартует международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, который продлится до 21 июля. Среди хедлайнеров фестиваля Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Нино Катамадзе, Монатик, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Марио Бионди, Валерия Меладзе, певица Noa и многие другие, - всего более 50 популярных артистов из 15 стран. Ежегодно фестиваль смотрят в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Германии, Израиле и других странах, в общей сложности более 100 миллионов зрителей.