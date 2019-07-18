В Елгаве средь бела дня в собственном доме ограбили женщину

Полиция получила информацию, что в среду в Елгаве, проникнув в дом и применив насилие по отношению к женщине 1952 года рождения, неизвестные похитили деньги и личные вещи. На месте преступления выяснилось, что женщине были нанесены травмы, поэтому была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи. Кроме того, полиция приказала провести судебно-медицинскую экспертизу.

Проводя оперативно-розыскные мероприятия, стражам порядка в течение нескольких часов удалось по горячим следам задержать двух мужчин, которые и совершили это преступление.

Ранее лица уже попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления. У задержанных были найдены украденные вещи и деньги. Сейчас мужчины находятся в изоляторе.

Полиция начала уголовный процесс по факту ограбления с проникновением, совершенного в значительном объеме в группе и по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет.