Охотники за селфи нашли еще одно токсичное озеро

Совсем недавно в новостные заголовки попали "Сибирские Мальдивы" - озеро с бирюзовой водой, которое красиво смотрится на фотографиях в соцсетях, но на самом деле является искусственно созданной свалкой токсичных отходов. Оказалось, что на севере Испании есть похожее место, в котором у некоторых любителей селфи фотосессии заканчивались кожными ожогами и тошнотой, сообщает Euronews.
Находящееся в Галиции Монте-Немо многие туристы считают идиллическим озером с бирюзовой водой. Однако на самом деле это заброшенный карьер, в который с 1975 по 1980 годы поступали отходы из вольфрамовых рудников.
Всего в регионе шесть таких водоемов, из-за необычного цвета воды они годами привлекают много туристов.
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Однако многие люди после посещения озера Монте-Немо жаловались на кожные воспаления и проблемы с желудком.
"Несмотря на проблемы со здоровьем, которые могут появиться после отдыха на озере, есть и личные риски безопасности - возможны падения, в том числе и смертельные", - указал представитель региональной ассоциации по защите природного и культурного наследия Рамон Варела.
Представляемая им организация попросило руководство Галиции провести на Монте-Немо мероприятия по безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.
"В конце недели - это как паломничество. Из-за индустриальных жидкостей это опасное место. [До Монте-Немо] легко добраться, в то же самое время - обрывы достигают высоты 30 метров и могут оказаться опасными", - отметил он.
В озере не стоит купаться. Как и на "Сибирских Мальдивах", опасна не только загрязненная вода, но и имеющаяся на глубине грязь, в которой люди могут застрять.
Представляемая Варелой организация раскритиковала руководство Галиции, которое использовало фотографию токсичного озера в туристической рекламе.
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