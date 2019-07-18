Охотники за селфи нашли еще одно токсичное озеро

Находящееся в Галиции Монте-Немо многие туристы считают идиллическим озером с бирюзовой водой. Однако на самом деле это заброшенный карьер, в который с 1975 по 1980 годы поступали отходы из вольфрамовых рудников.

Всего в регионе шесть таких водоемов, из-за необычного цвета воды они годами привлекают много туристов.

Однако многие люди после посещения озера Монте-Немо жаловались на кожные воспаления и проблемы с желудком.

"Несмотря на проблемы со здоровьем, которые могут появиться после отдыха на озере, есть и личные риски безопасности - возможны падения, в том числе и смертельные", - указал представитель региональной ассоциации по защите природного и культурного наследия Рамон Варела.

Представляемая им организация попросило руководство Галиции провести на Монте-Немо мероприятия по безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

"В конце недели - это как паломничество. Из-за индустриальных жидкостей это опасное место. [До Монте-Немо] легко добраться, в то же самое время - обрывы достигают высоты 30 метров и могут оказаться опасными", - отметил он.

В озере не стоит купаться. Как и на "Сибирских Мальдивах", опасна не только загрязненная вода, но и имеющаяся на глубине грязь, в которой люди могут застрять.