Чт, 18.07.2019
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Аварийная ситуация на Калининской АЭС в России: отключены три энергоблока

Калининская АЭС

ФОТО: AFP/SCANPIX

В связи с аварийной ситуацией на Калининской АЭС в Тверской области России были отключены три из четырех энергоблоков, сообщает Русская служба ВВС. Согласно информации местных СМИ, оборудование АЭС не повреждено, уровень радиации находится в пределах нормы.

В сообщении ответственного за АЭС предприятия "Росэнергоатом" сказано, что энергоблоки были отключены после короткого замыкания в трансформаторе. Отключены три из четырех энергоблоков Калининской АЭС.

На энергоснабжение в Тверской области инцидент не повлиял.

АЭС находится в 330 километрах от Москвы и в 400 километрах от Санкт-Петербурга.

Калининская АЭС подает электричества в Тверскую, Санкт-Петербургскую, Московскую, Владимирскую и Череповецкую области.

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