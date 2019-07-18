Аварийная ситуация на Калининской АЭС в России: отключены три энергоблока

В связи с аварийной ситуацией на Калининской АЭС в Тверской области России были отключены три из четырех энергоблоков, сообщает Русская служба ВВС. Согласно информации местных СМИ, оборудование АЭС не повреждено, уровень радиации находится в пределах нормы.
В сообщении ответственного за АЭС предприятия "Росэнергоатом" сказано, что энергоблоки были отключены после короткого замыкания в трансформаторе. Отключены три из четырех энергоблоков Калининской АЭС.
На энергоснабжение в Тверской области инцидент не повлиял.
АЭС находится в 330 километрах от Москвы и в 400 километрах от Санкт-Петербурга.
Калининская АЭС подает электричества в Тверскую, Санкт-Петербургскую, Московскую, Владимирскую и Череповецкую области.