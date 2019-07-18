Аварийная ситуация на Калининской АЭС в России: отключены три энергоблока

В связи с аварийной ситуацией на Калининской АЭС в Тверской области России были отключены три из четырех энергоблоков, сообщает Русская служба ВВС. Согласно информации местных СМИ, оборудование АЭС не повреждено, уровень радиации находится в пределах нормы.