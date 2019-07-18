Женщине, выдававшей себя за гендиректора VID, дали реальный срок

В 2013 году женщина заключила устный договор с предприятием о пребывании в гостинице. С целью не платить за услуги гостиницы, она утверждала члену правления и администратору, что является сотрудницей VID, и расходы за ее пребывание в гостинице будут покрыты учреждением с помощью перечисления.

Чтобы реализовать свой преступный умысел и полностью войти в доверие администрации гостиницы, обвиняемая создала на сайте www.inbox.lv электронную почту, к примеру, taliskravalis@inbox.lv. Талис Кравалис - бывший директор Таможенного управления VID, которого освободили от должности в конце 2016 года.

С упомянутых адресов электронной почты обвиняемая слала письма в гостиницу. Полученные письма ввели администрацию гостиницы в заблуждение, люди были уверены, что руководство VID обязалось покрыть все расходы по пребыванию женщины в гостинице.

Таким образом, обвиняемая не платила за услуги гостиницы. Всего она не рассчиталась за 53 проведенных там дня. В результате, гостинице был нанесен ущерб в размере 731 евро.

Женщина обвиняется еще в одном преступлении: в 2013 году она на интернет-портале разместила объявление о сдаче квартиры в аренду, осознавая, что договор об аренде заключек не будет.

На объявление откликнулся человек, который договорился о встречи и внес залог в размере 142 евро. Была организована встреча, мошенница получила 142 евро и дала ключи от квартиры, которые оказались ненастоящими.

Полученные деньги обвиняемая потратила на личные нужды.