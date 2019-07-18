Министр культуры: Сейм должен договориться по поводу нового закона об общественных СМИ

По словам Пунтулиса, президент высказал мнение, что в процессах, касающихся медиа, нет ни четкой и развернутой политики, ни структурной ответственности.

"Эту проблему мы сможем решить только тогда, когда в Сейме придем к соглашению о новом законе СМИ. Пока этого не сделано, нам придется сталкиваться с подводными камнями, как сейчас в ситуации с новостной службой Латвийского радио", - сказал политик.

"Министерство культуры в качестве создателя политики СМИ может разработать множество предложений, однако смысл в них будет только тогда, когда их утвердят ответственные комиссии Сейма. Министерство культуры может попросить у Кабинета министров финансирование в несколько миллионов, но это должны одобрить политики", - заявил он, подчеркнув, что для решения проблем Латвийского радио знаковой будет встреча новостной службы Латвийского радио, руководства радио и Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP), которая пройдет 22 июля.

Пунтулис сказал, что тоже надеется получить приглашение на эту встречу и прогнозирует, что в результате этих переговоров будет принято решение, способное хотя бы временно решить проблему, позволив Латвийскому радио выйти из кризиса. Однако в долгосрочной перспективе, по мнению Пунтулиса, проблему может решить только новый законопроект, который следует принять как можно быстрее.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Латвийское радио получить запрошенное финансирование в 100 тыс. евро, Пунтулис указал, что Министерство культуры не может подать запрос на получение финансирования, потому что этого не сделал NEPLP. По словам Пунтулиса, NEPLP не торопится с актуализацией финансового предложения, потому что ждет разговора с руководством радио.

"Думаю это является причиной того, почему данное предложение еще не лежит на моем столе", - сказал Пунтулис, пообещав поддержать выделение финансирования Латвийскому радио, если это окажется единственным выходом из сложившейся ситуации.