В Ирландии две гражданки Латвии осуждены за ряд магазинных краж

В четырех магазинах женщины украли товара на более чем 800 евро. Их приговорили к трем месяцам тюрьмы, заменив наказание двумя годами условного срока.

В ходе следствия открылось, что 15 июня этого года женщины украли из магазинов Asda, Tesco, Marks & Spencer и Dunnes Stores товара на сумму 732 фунта (814 евро).

Женщины возрастом 40 и 43 года ранее судимы не были. Одна из них - мать двоих детей. Обе женщины "выражают глубочайшее сожаление и чувствуют угрызения совести" после содеянного.

Когда судья добавил, за совершенное возможно тюремное наказание, одна из обвиняемых упала и начала плакать. Принимая во внимание семейные обстоятельства женщин, а также то, что это было их первым нарушением, виновниц все-таки приговорили к условному лишению свободы.