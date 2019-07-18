Полицейская погоня в Эстонии: водитель прыгнул в воду, его не нашли

Судьба водителя по-прежнему неизвестна, причина, почему он решил сбежать таким образом, выясняется.

Чтобы пролить свет на эту историю, эстонские стражи правопорядка обратились к литовским коллегам. Владелец найденных в автомобиле документов, по словам литовской полиции, ранее не попадал в поле их зрения, никаких значительных нарушений он не совершал.

В то же время до сих пор неизвестно, найденные в автомобиле документы принадлежат тому, кто бросился в озеро и возможно утонул, или нет.

"На основании собранной на данный момент информации, есть основание полагать, что сидевший за рулем Lexus и пытавшийся сбежать от полиции мужчина связан с организованной преступностью, в том числе угоном автомобилей", - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

В то же время нет оснований полагать, что Lexus был угнан. Автомобиль находится на полицейской парковке. Поскольку мотивы случившегося до сих пор до конца неизвестны, на данный момент, по словам Вирк, рано говорить о том, что будет с автомобилем дальше, если его владелец утонул. Если владелец или родственники существуют, автомобиль вернут им.

"К сожалению, за последние дни мы не получили от общественности конструктивной информации, - сказала в четверг Вирк. - Если у кого-то есть полезная информация, по-прежнему просим передать ее полиции".

В воскресенье поздним вечером в Тарту полиция дала автомобилю Lexus с литовскими номерами знак остановиться, но водитель проигнорировал его и на большой скорости продолжил путь в сторону Ряпина.

Предположив, что иностранные регистрационные номера и странное поведение водителя могут указывать на то, что автомобиль был угнан в Эстонии, полиция ринулась в погоню, отреагировав на произошедшее усиленным составом.

Добравшись до порта Ряпина, водитель выскочил из машины и побежал в воду. Следовавший за ним патрульный полицейский сделал три предупредительных выстрела в воздух, но находившийся уже в сотне метров от берега человек не остановился и поплыл дальше. Вскоре он и вовсе скрылся с глаз полицейских.