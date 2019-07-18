В США признали невиновным мужчину, который отсидел в тюрьме 28 лет

Судья приняла такое решение, так как считает, что один из главных свидетелей по делу был вынужден дать ложную информацию.

После освобождения 48-летний Кори Атчистон сказал: "Я вообще не знаю, что буду сейчас делать, все эти годы моей единственной целью было выйти на свободу".

Мать мужчины рассказала, что это прекрасный день и она всегда знала, что сын невиновен.

Атчистон был признан виновным в убийстве, ему дали пожизненный срок.

Прокуроры подали в суд апелляционную жалобу.