Чт, 18.07.2019
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В США признали невиновным мужчину, который отсидел в тюрьме 28 лет

Кори Атчистон вместе с сестрами после освобождения

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник, 16 июля, судья в американском штате Оклахома освободила мужчину, который находился в тюрьме с 1991 года, сообщает ABC News.

Судья приняла такое решение, так как считает, что один из главных свидетелей по делу был вынужден дать ложную информацию.

После освобождения 48-летний Кори Атчистон сказал: "Я вообще не знаю, что буду сейчас делать, все эти годы моей единственной целью было выйти на свободу".

Мать мужчины рассказала, что это прекрасный день и она всегда знала, что сын невиновен.

Атчистон был признан виновным в убийстве, ему дали пожизненный срок.

Прокуроры подали в суд апелляционную жалобу.

Закон штата устанавливает, что Атчистон может потребовать компенсацию до 175 000 долларов (около 155 000 евро).

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