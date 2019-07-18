В США признали невиновным мужчину, который отсидел в тюрьме 28 лет

Во вторник, 16 июля, судья в американском штате Оклахома освободила мужчину, который находился в тюрьме с 1991 года, сообщает ABC News.
Судья приняла такое решение, так как считает, что один из главных свидетелей по делу был вынужден дать ложную информацию.
После освобождения 48-летний Кори Атчистон сказал: "Я вообще не знаю, что буду сейчас делать, все эти годы моей единственной целью было выйти на свободу".
Мать мужчины рассказала, что это прекрасный день и она всегда знала, что сын невиновен.
Атчистон был признан виновным в убийстве, ему дали пожизненный срок.
Прокуроры подали в суд апелляционную жалобу.
Закон штата устанавливает, что Атчистон может потребовать компенсацию до 175 000 долларов (около 155 000 евро).