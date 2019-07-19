Территориальная реформа: VARAM запускает call-центр. На втором конце провода и сам министр

С понедельника, 22 июля, начнет работу call-центр Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), в котором люди могут получать ответы на свои вопросы по административно-территориальной реформе, звоня на номер 68 806 999.
23 июля с 9 до 9.45 на вопросы будет отвечать министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.
Консультации по телефону 68 806 999 будут предоставляться по рабочим дням с 9 до 17 часов. Люди могут оставлять операторам свои контакты и получать ответы по электронной почте. Вопросы и предложения можно присылать также письменно на адрес reforma@varam.gov.lv.
В заявлении для прессы министр отмечает, что при проведении реформы важна коммуникация с населением.
2 августа в Даугавпилсе завершатся официальные консультации с депутатами самоуправлений и начнутся встречи с жителями Латвии, которые продлятся до будущей весны.
Пуце выразил уверенность, что call-центр поможет получать важную информацию из первоисточников и идентифицировать локальные проблемы в каждом регионе.