Пт, 19.07.2019
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  • Территориальная реформа: VARAM запускает call-центр. На втором конце провода и сам министр

Территориальная реформа: VARAM запускает call-центр. На втором конце провода и сам министр

Юрис Пуце

ФОТО: Valsts kanceleja

С понедельника, 22 июля, начнет работу call-центр Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), в котором люди могут получать ответы на свои вопросы по административно-территориальной реформе, звоня на номер 68 806 999.

23 июля с 9 до 9.45 на вопросы будет отвечать министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Консультации по телефону 68 806 999 будут предоставляться по рабочим дням с 9 до 17 часов. Люди могут оставлять операторам свои контакты и получать ответы по электронной почте. Вопросы и предложения можно присылать также письменно на адрес reforma@varam.gov.lv.

В заявлении для прессы министр отмечает, что при проведении реформы важна коммуникация с населением.

2 августа в Даугавпилсе завершатся официальные консультации с депутатами самоуправлений и начнутся встречи с жителями Латвии, которые продлятся до будущей весны.

Пуце выразил уверенность, что call-центр поможет получать важную информацию из первоисточников и идентифицировать локальные проблемы в каждом регионе.

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