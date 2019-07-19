Председателем совета Rīgas satiksme назначен Нормунд Нарвайшс

В пятницу новый совет Rīgas satiksme - Айнар Озолс, Андрей Панченко и Нарвайшс - собрался на первое заседание и избрал председателя. Заместителем Нарвайшса будет Озолс.

Поскольку никто из новых членов совета ранее в Rīgas satiksme не работал, их первоочередной задачей будет ознакомление с ситуацией, чтобы можно было назначить профессиональное правление.