Председателем совета Rīgas satiksme назначен Нормунд Нарвайшс

Председателем правления муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme назначен Нормунд Нарвайшс.
В пятницу новый совет Rīgas satiksme - Айнар Озолс, Андрей Панченко и Нарвайшс - собрался на первое заседание и избрал председателя. Заместителем Нарвайшса будет Озолс.
Поскольку никто из новых членов совета ранее в Rīgas satiksme не работал, их первоочередной задачей будет ознакомление с ситуацией, чтобы можно было назначить профессиональное правление.
Озолса, Панченко и Нарвайшса назначил в совет Rīgas satiksme и.о. мэра Риги Олег Буров.
Создать совет на Rīgas satiksme предложила компания Ernst&Young, которая проводила аудит на предприятии.