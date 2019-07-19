Пт, 19.07.2019
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Председателем совета Rīgas satiksme назначен Нормунд Нарвайшс

Нормунд Нарвайшс

ФОТО: Lita Krone / LETA

Председателем правления муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme назначен Нормунд Нарвайшс.

В пятницу новый совет Rīgas satiksme - Айнар Озолс, Андрей Панченко и Нарвайшс - собрался на первое заседание и избрал председателя. Заместителем Нарвайшса будет Озолс.

Поскольку никто из новых членов совета ранее в Rīgas satiksme не работал, их первоочередной задачей будет ознакомление с ситуацией, чтобы можно было назначить профессиональное правление.

Озолса, Панченко и Нарвайшса назначил в совет Rīgas satiksme и.о. мэра Риги Олег Буров.

Создать совет на Rīgas satiksme предложила компания Ernst&Young, которая проводила аудит на предприятии.

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