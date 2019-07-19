Панарин: "В России беспредел, беззаконие и нет свободы слова"

Артемий Панарин стал гостем YouTube-канала "Всему Голова", где ответил на вопросы журналиста Александра Головина. В разговоре были затронуты разные темы, начиная от того, какие алкогольные напитки выпивает Панарин в отпуске и заканчивая политической ситуацией в России.

"У нас беспредел творится, закона нет, свободы слова нет. В целом мне Россия нравится, я русский человек, здесь мои друзья и родные, но в стране сейчас такая атмосфера, что настраивают всех против всего мира", - сказал Панарин.

Интересно, что на заре своей карьеры в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ) Панарин гордился тем, что президентом России является Путин. Сам хоккеист объясняет это тем, что ранее никогда неинтересовался политикой, не читал новости и был сконцентрирован на хоккее.

Хоккеист также отметил, что больше не смотрит прокремлёвские телеканалы. Теперь он следит за радио "Эхо Москвы", телеканалом "Дождь" и иногда смотрит канал Алексея Навального.

"Мне кажется если я один день посмотрю Первый канал, то потом я сяду и скажу - весь мир черти, кроме нас! Такого не бывает. Везде живут нормальные люди, а политические игры не должны касаться обычного народа. Говорить, что я оппозиционер тоже не стоит. Я просто не поддерживаю власть", - отметил Панарин.

Панарин рассказал, что всё началось после просмотра фильма Алексея Навального "Он вам не Димон". Этот фильм заставил игрока задуматься и после этого он стал интересоваться другими вещами, которые по мнению хоккеиста являются правдивыми.

"В России только два города, которые развиваются - это Питер и Москва. На остальные смешно смотреть. Регионы работают на Москву, а это, на мой взгляд, несправедливо", - прокомментировал спортсмен.

Комментируя президента России Панарин отметил, что Владимиру Путину психологически тяжело трезво оценивать ситуацию. По мнению Панарина, те люди, которые голосуют за Путина, им не нужна правда. Кроме того, в России нет телеканалов, которые "рассказали бы бабушкам правду".

"Я за людей, чтобы у учителей и врачей росли зарплаты, и всякие балерины, или кто эта Волочкова, не говорили - кому не нравится, могут уезжать из страны. Бред полный. И так все основные мозги уехали", - сказал хоккеист.

Панарин также подчеркнул, что всё вышесказанное - это его личное мнение и он не является каким-то агентом. Хоккеист отметил, что даже если он ошибается, то пусть будет так, но он это делает искренне и с благими намеринями.