Пт, 19.07.2019
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За ограбление магазина в Елгаве задержаны три человека

Наручники. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На этой неделе за ограбление магазина в Елгаве была задержана группа из трех воров, сообщила представитель Управления Госполиции Земгальского региона Арлита Долга. 

В ночь на среду, вскоре после полуночи, полиция получила информацию о том, что кто-то выбил стекло магазинной витрины, проник в торговое место. Неизвестные испортили имущество и украли имущественные ценности. 

Сотрудники Елгавского полицейского участка вместе с работниками Бюро криминальной полиции Управления Госполиции Земгальского региона в четверг, 18 июля, задержали двоих злоумышленников, а сегодня был задержан и третий участник группировки. Двое из задержанных родились в 1989 году, а один - в 1977 году. Злоумышленники и ранее попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления. 

Начат уголовный процесс. Задержанным может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. 

Pašlaik tiesa aizturētajām personām piemērojusi drošības līdzekli - apcietinājumu.

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