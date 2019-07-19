За ограбление магазина в Елгаве задержаны три человека

В ночь на среду, вскоре после полуночи, полиция получила информацию о том, что кто-то выбил стекло магазинной витрины, проник в торговое место. Неизвестные испортили имущество и украли имущественные ценности.

Сотрудники Елгавского полицейского участка вместе с работниками Бюро криминальной полиции Управления Госполиции Земгальского региона в четверг, 18 июля, задержали двоих злоумышленников, а сегодня был задержан и третий участник группировки. Двое из задержанных родились в 1989 году, а один - в 1977 году. Злоумышленники и ранее попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления.