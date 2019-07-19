Полиция просит отозваться очевидцев драки на лиепайском пляже

Госполиция просит отозваться очевидцев случая в Лиепае, когда во время драки на местном пляже нападавший душил мужчину, сообщили стражи порядка.
В ночь на 30 июня в Лиепае, посетителю пляжного кафе 7. Līnija во время драки с друним человеком были нанесены телесные повреждения. Выяснилось, что пострадавшего душили, в результате чего он потерял сознание и его избили.
Мужчина был госпитализирован с полученными травмами.
Сотрудники Лиепайского участка Госполиции просят отозваться очевидцев, которые могли бы предоставить какую-либо информацию о случившемся и вовлеченных в конфликт сторонах.
Также полиция просит отозваться мужчину, который нанес телесные повреждения пострадавшему.
Очевидцы могут позвонить в любое время по номеру телефона 6 3 404 654 или 110.