Пт, 19.07.2019
Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами - народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие. Александр Габышев, якутский шаман

Полиция просит отозваться очевидцев драки на лиепайском пляже

Полицейский. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Госполиция просит отозваться очевидцев случая в Лиепае, когда во время драки на местном пляже нападавший душил мужчину, сообщили стражи порядка. 

В ночь на 30 июня в Лиепае, посетителю пляжного кафе 7. Līnija во время драки с друним человеком были нанесены телесные повреждения. Выяснилось, что пострадавшего душили, в результате чего он потерял сознание и его избили. 

Мужчина был госпитализирован с полученными травмами. 

Сотрудники Лиепайского участка Госполиции просят отозваться очевидцев, которые могли бы предоставить какую-либо информацию о случившемся и вовлеченных в конфликт сторонах. 

Также полиция просит отозваться мужчину, который нанес телесные повреждения пострадавшему. 

Очевидцы могут позвонить в любое время по номеру телефона  6 3 404 654 или 110.

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