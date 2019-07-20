Размахивая копченым лососем в упаковке, Джонсон потерпел провал

Британский политик Борис Джонсон известен как активный сторонник Brexit. В борьбе за кресло премьера он развернул обширную кампанию. Совсем недавно в рамках этой кампании политик основательно провалился. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Джонсон эмоционально выступил на последней в ходе процедуры почтового голосования встрече с членами партии. Политик встал за кафедру, держа в руке копченого лосося в вакуумной упаковке, и обратился к аудитории:
"Эту рыбу получил с острова Мэн. Житель этого острова, который является коптильщиком, возмущен новыми правилами брюссельских бюрократов. Уже 10 лет Евросоюз (ЕС) требует, чтобы каждая рыба пересылалась в пластиковом контейнере на ледяной подложке", - заявил политик.
Как выяснилось, Джонсон глубоко заблуждается в своих заявлениях, потому что в ЕС нет единого правила, регулирующего, как производители должны упаковывать копченую рыбу. Такое регулирование установлено самим британским законодательством, к тому же остров Мэн не является частью ЕС. Остров - коронное владение Британской короны, однако он не входит ни в состав Великобритании, ни в состав Европейского союза.
На высказывания Джонсона отреагировал еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, который в соцсети Twitter указал, что Джонсон распространяет ложные заявления.
I'll add one thing.— Vytenis Andriukaitis (@V_Andriukaitis) July 18, 2019
A fish rots from the head down. As potential future PM you need to keep a cool head. So after all, Boris, that ice pillow may turn out to be not so 'pointless''. #friendlyadvice https://t.co/fXt3qjskbu