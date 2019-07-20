Размахивая копченым лососем в упаковке, Джонсон потерпел провал

Джонсон эмоционально выступил на последней в ходе процедуры почтового голосования встрече с членами партии. Политик встал за кафедру, держа в руке копченого лосося в вакуумной упаковке, и обратился к аудитории:

"Эту рыбу получил с острова Мэн. Житель этого острова, который является коптильщиком, возмущен новыми правилами брюссельских бюрократов. Уже 10 лет Евросоюз (ЕС) требует, чтобы каждая рыба пересылалась в пластиковом контейнере на ледяной подложке", - заявил политик.

Как выяснилось, Джонсон глубоко заблуждается в своих заявлениях, потому что в ЕС нет единого правила, регулирующего, как производители должны упаковывать копченую рыбу. Такое регулирование установлено самим британским законодательством, к тому же остров Мэн не является частью ЕС. Остров - коронное владение Британской короны, однако он не входит ни в состав Великобритании, ни в состав Европейского союза.