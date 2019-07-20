Алжир во второй раз в истории выиграл Кубок Африки

Единственный гол в матче был забит уже на 2-й минуте матча, когда Багдад Бунеджа обыграл защитника и нанёс удар примерно с 20 метров - мяч отрикошетил и по невероятной дуге перелетел через вратаря сенегальцев. Для Бунеджы этот гол стал вторым на турнире.

Матч не обошёлся без острых столкновений между футболистами, отменённого пенальти в ворота Алжира, но в результате гол Бунеджы так и остался единственным в матче и принёс Алжиру вторую в истории победу в Кубке африканских наций.

До этого Алжир становился лучшей командой Африки в 1990 году, а Сенегал ни разу не побеждал на первенстве континента.

Напомним, что в матче за третье место сборная Нигерии одолела Тунис со счётом 1:0. Турнир в пятый раз в истории проходил в Египте. Именно Египет является самой титулованной командой в истории - на счету "фараонов" семь побед.