Сб, 20.07.2019
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Фото: У Светланы Лободы почернели ноги

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Светлана Лобода

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA novosti/Scanpix

Популярная исполнительница Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фотографию своих ног с огромными синяками.

"Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", - написала Светлана под фото. 

Снимок был сделан после концерта в Нижнем Новгороде. 

Одним из первых фото прокомментировал Николай басков, который отметил, что теперь надо ноги "зацеловать", а Лолита написала, что звезде срочно необходима мазь. Поклонники артистки также выразили обеспокоилась и посоветовали певице беречь себя.

Ранее Лобода устроила скандал на фестивале.

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