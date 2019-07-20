Фото: У Светланы Лободы почернели ноги

Популярная исполнительница Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фотографию своих ног с огромными синяками.
"Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", - написала Светлана под фото.
Снимок был сделан после концерта в Нижнем Новгороде.
Одним из первых фото прокомментировал Николай басков, который отметил, что теперь надо ноги "зацеловать", а Лолита написала, что звезде срочно необходима мазь. Поклонники артистки также выразили обеспокоилась и посоветовали певице беречь себя.