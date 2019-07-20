Российского боксёра госпитализировали после боя в США. Он в критическом состоянии

Российский боксёр провёл в Оксон Хилле, штат Мэриленд, бой против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда 28-летнего спортсмена попросила остановить поединок. После этого боксёр потерял сознание и был госпитализирован.

Медики диагностировали отёк мозга. Состояние боксёра оценивается как критическое.

Позже журналист ESPN Стив Ким сообщил в Twitter, что Дадашев перенёс двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы. Была сделана трепанация черепа, чтобы устранить отёк.

Just a quick update, I got back from the hospital, Maxim Dadashev went through a two hour surgery for a subdural hematoma. A part of his skull was taken out(for the swelling). He is now in the recovery area. Long term prognosis is not known #boxing — Steve Kim (@StevESPNKim) 20 июля 2019 г.

Для Дадашева это первое поражение в карьере. До встречи с Матиасом он одержал победу в 13 боях, в 11 из них - нокаутом.