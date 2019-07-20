Сб, 20.07.2019
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Российского боксёра госпитализировали после боя в США. Он в критическом состоянии

ФОТО: instagram.com/dadashev__m/

Врачи проводят операцию боксёру Максиму Дадашеву. Он был госпитализирован с отёком мозга после боя в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

Российский боксёр провёл в Оксон Хилле, штат Мэриленд, бой против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда 28-летнего спортсмена попросила остановить поединок. После этого боксёр потерял сознание и был госпитализирован.

Медики диагностировали отёк мозга. Состояние боксёра оценивается как критическое. 

Позже журналист ESPN Стив Ким сообщил в Twitter, что Дадашев перенёс двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы. Была сделана трепанация черепа, чтобы устранить отёк.

Для Дадашева это первое поражение в карьере. До встречи с Матиасом он одержал победу в 13 боях, в 11 из них - нокаутом.

Видео: Российского боксёра госпитализировали после боя в США

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