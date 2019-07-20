"Путина в отставку": Тысячи людей вышли на митинг за свободные выборы в Москве

Как сообщается, начиная с 14 июля оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы каждый день проводят в Москве митинги, требуя разрешить им участвовать в городских парламентских выборах.

Митинг начался примерно в 14:10. Его организатор - Либертарианская партия.

"Интерфакс" сообщает, что митинг на проспекте Сахарова был согласован с властями Москвы.

Первым выступил муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас:

"Хочу обратиться к сотрудникам полиции и Росгвардии, которые намеренно задерживают людей на рамках. Вы жрете гнилую капусту и картошку, которой вас кормит Тумба-Юмба Золотов. Мы здесь за достоинство, в том числе ваше. Прекратите это немедленно и пустите людей на митинг!".

Также политик Дмитрий Гудков заявил, что подписи за его кандидатуру были украдены.

Выступила и юрист ФБК Любовь Соболь, которая объявила голодовку после того, как ее сняли с выборов в Мосгордуму.

"Это наш город. Мы требуем того, чтобы у всех кандидатов была возможность участвовать в выборах", - сказала она.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил на митинге, что, если власти Москвы не выполнят это требование, то 27 июля оппозицией будет устроена акция протеста возле мэрии.

«Мы должны освистать эту власть, мы должны ее поменять!»

ВСЕ СВИСТЯТ



Митинг закончился

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Фото: Влад Докшин / Новая газета pic.twitter.com/35JU6DBesR — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 20, 2019

Как сообщает Newsru.com, в конце акции протеста ведущий и собравшиеся скандировали: "Собянина в отставку" и "Путина в отставку".

Друзья, нас было очень много! Митинг на Сахарова стал самым массовым за последние несколько лет. Вы все невероятно крутые!



Теперь ход за властями: либо они принимают подписи реальных людей и регистрируют независимых кандидатов, либо в субботу в 14:00 мы все выходим к мэрии. pic.twitter.com/rUMaRp1KOc — Команда Навального (@teamnavalny) July 20, 2019

По окончанию митинга, некоторые участники признались телеканалу "Дождь", что готовы участвовать также в несогласованной акции протеста у мэрии Москвы.

Галерея: Митинг в Москве

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Избиркомы отказали в регистрации 57 кандидатам. Среди них независимые кандидаты Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Юлия Галямина и другие. У них нашли достаточное для отказа количество негодных подписей.

Независимые кандидаты утверждают, что были сняты с выборов по надуманным и незаконным основаниям.

Вечером 15 и 16 июля сторонники кандидатов собрались на Трубной площади. Оппозиционеры пообещали, что будут проводить митинги каждый вечер.

Spēcīga runa [Mītiņš Maskavā, Saharova prospektā pret opozīcijas kandidātu nereģistrēšanu pilsētas domes vēlēšanās. Caur skaitītājiem izgājuši un šobrīd oficiāli fiksēti 18 000 mītiņa dalībnieku] pic.twitter.com/w17RHldprF — Jānis Tereško (@JanisTeresko) July 20, 2019

В акции, согласно данным проекта "Белый счетчик", участвовало 22,4 тысячи человек.

Как сообщается «Белый счётчик», на проспект академика Сахарова пришли более 20 тысяч человек. Мы ведём прямую трансляцию на сайте. Пообщались с участниками акции и узнали, почему они пришли и кого поддерживают на выборах в Мосгордуму https://t.co/3uDNamOprQ — Телеканал Дождь (@tvrain) July 20, 2019

Как сообщает "Медуза", полиция Москвы задержала подростка и мужчину после митинга.