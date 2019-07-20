Сб, 20.07.2019
О задержании Ивана я узнала второй. Я не помню никаких эмоций. Я запретила себе любые эмоции. Я за всю эту неделю даже поплакать не могла. Галина Тимченко, генеральный директор и учредитель новостного проекта "Медуза"

"Путина в отставку": Тысячи людей вышли на митинг за свободные выборы в Москве

5

Митинг

ФОТО: Reuters/ScanPix

20 июля в Москве был проведен митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. В акции, согласно данным проекта "Белый счетчик", участвовало 22,4 тысячи человек. Об этом сообщает "Медуза". 

Как сообщается, начиная с 14 июля оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы каждый день проводят в Москве митинги, требуя разрешить им участвовать в городских парламентских выборах.

Митинг начался примерно в 14:10. Его организатор - Либертарианская партия.

"Интерфакс" сообщает, что митинг на проспекте Сахарова был согласован с властями Москвы.

Первым выступил муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас: 

"Хочу обратиться к сотрудникам полиции и Росгвардии, которые намеренно задерживают людей на рамках. Вы жрете гнилую капусту и картошку, которой вас кормит Тумба-Юмба Золотов. Мы здесь за достоинство, в том числе ваше. Прекратите это немедленно и пустите людей на митинг!".

Также политик Дмитрий Гудков заявил, что подписи за его кандидатуру были украдены.

Выступила и юрист ФБК Любовь Соболь, которая объявила голодовку после того, как ее сняли с выборов в Мосгордуму.

"Это наш город. Мы требуем того, чтобы у всех кандидатов была возможность участвовать в выборах", - сказала она.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил на митинге, что, если власти Москвы не выполнят это требование, то 27 июля оппозицией будет устроена акция протеста возле мэрии.

Как сообщает Newsru.com, в конце акции протеста ведущий и собравшиеся скандировали: "Собянина в отставку" и "Путина в отставку". 

По окончанию митинга, некоторые участники признались телеканалу "Дождь", что готовы участвовать также в несогласованной акции протеста у мэрии Москвы. 

Галерея: Митинг в Москве

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Избиркомы отказали в регистрации 57 кандидатам. Среди них независимые кандидаты Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Юлия Галямина и другие. У них нашли достаточное для отказа количество негодных подписей.

Независимые кандидаты утверждают, что были сняты с выборов по надуманным и незаконным основаниям. 

Вечером 15 и 16 июля сторонники кандидатов собрались на Трубной площади. Оппозиционеры пообещали, что будут проводить митинги каждый вечер.

В акции, согласно данным проекта "Белый счетчик", участвовало 22,4 тысячи человек. 

Как сообщает "Медуза", полиция Москвы задержала подростка и мужчину после митинга.

Всего было задержано семь человек, следует из данных "ОВД-Инфо". "МБХ медиа" передает о шести задержанных.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ