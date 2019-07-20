Латвия потребовала от Ирана освободить задержанного латвийца

МИД Латвии подало ноту в посольство Ирана в Стокгольме с призывом освободить латвийца, который был задержан вместе с британским танкером Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает LETA.
В ноте содержится призыв о соблюдении прав гражданина Латвии, а также освободить его как можно скорее.
#BREAKING First footage of the seized #British oil tanker #StenaImpero released by #Iran pic.twitter.com/Qj1mhDpBRd— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) July 20, 2019
Как сообщалось, Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.
Иранские власти уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.
Как сообщалось, сейчас делается все для его освобождения. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич связался с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации и поддержке службы внешних сношений ЕС в освобождении латвийского подданного.
Также Латвия обещала обратится к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна.
Ранее Эдгар Ринкевич заявил, что в разрешении ситуации задействованы должностные лица ЕС и Великобритании, латвийский дипломатический корпус, и коммуницировать пришлось всю минувшую ночь.