Латвия потребовала от Ирана освободить задержанного латвийца

В ноте содержится призыв о соблюдении прав гражданина Латвии, а также освободить его как можно скорее.

Как сообщалось, Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.

Иранские власти уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.

Как сообщалось, сейчас делается все для его освобождения. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич связался с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации и поддержке службы внешних сношений ЕС в освобождении латвийского подданного.

Также Латвия обещала обратится к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна.