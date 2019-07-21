Павел Глоба назвал 5 знаков Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в конце июля 2019 года
Сезон отпусков в самом разгаре, однако не всем удается найти достаточно средств на отдых в жарких странах. Известный российский астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, представителям которых улыбнется удача в конце июля, и они смогут осуществить свою мечту.
Телец
Тельцам наконец улыбнется удача, но в большей степени это будет заслуга их самих.
Астролог не исключает, что, возможно, в этот период состоится удачная сделка, либо вам неожиданно дадут премию.
В любом случае денежные подарки судьбы будут очень приятными.
Рак
Раков денежная удача также не обойдет стороной. Получение денег по случаю какого-то праздника окажется своевременным, поскольку представители этого знака запланировали немалые траты. При этом Павел Глоба советует Ракам предостеречься от импульсивных и бессмысленных покупок.
Скорпион
К Скорпионам же в конце июля, по прогнозу астролога, деньги будут буквально липнуть.
Представители этого знака Зодиака могут смело завершать все свои сделки, потому как они принесут им немалую выгоду и виде прибыли.
Рыбы
Рыбам также посчастливится улучшить свое финансовое положение, что придаст им уверенность в завтрашнем дне.
Стрелец
Стрельцам ожидать прибыли не стоит, однако им вернут долги, а этой сумму будет достаточно, чтобы совершить запланированную крупную покупку.