Вс, 21.07.2019
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Павел Глоба назвал 5 знаков Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в конце июля 2019 года
Не вы ли это?

ФОТО: vk.com/globainstitut

Сезон отпусков в самом разгаре, однако не всем удается найти достаточно средств на отдых в жарких странах. Известный российский астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, представителям которых улыбнется удача в конце июля, и они смогут осуществить свою мечту.

Телец

Тельцам наконец улыбнется удача, но в большей степени это будет заслуга их самих.

Астролог не исключает, что, возможно, в этот период состоится удачная сделка, либо вам неожиданно дадут премию.

В любом случае денежные подарки судьбы будут очень приятными. 

Рак

Раков денежная удача также не обойдет стороной. Получение денег по случаю какого-то праздника окажется своевременным, поскольку представители этого знака запланировали немалые траты. При этом Павел Глоба советует Ракам предостеречься от импульсивных и бессмысленных покупок.

Скорпион

К Скорпионам же в конце июля, по прогнозу астролога, деньги будут буквально липнуть.

Представители этого знака Зодиака могут смело завершать все свои сделки, потому как они принесут им немалую выгоду и виде прибыли.

Рыбы

Рыбам также посчастливится улучшить свое финансовое положение, что придаст им уверенность в завтрашнем дне. 

Стрелец

Стрельцам ожидать прибыли не стоит, однако им вернут долги, а этой сумму будет достаточно, чтобы совершить запланированную крупную покупку.

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