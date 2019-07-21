К вечеру местами жара сменится дождем и грозами

В воскресенье в Латвии солнце прогреет воздух до +25..+29 градусов, но на побережье Рижского залива будет на градус прохладнее, сообщает агентство LETA.
Таким образом, воскресенье станет самым жарким днем с июня.
В течение дня постепенно увеличится облачность. Во второй половине дня местами в Курземе и Земгале пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы.
Будет дуть слабый ветер.
В Риге ожидается солнечная погода со слабым или умеренным южным, юго-западным ветром, температура воздуха достигнет +28 градусов. Ближе к вечеру появятся облака, но осадков синоптики не обещают.
С запада к Латвии приближаются область низкого давления и атмосферный фронт.