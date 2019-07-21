Вс, 21.07.2019
У нас беспредел творится, закона нет, свободы слова нет. В целом мне Россия нравится, я русский человек, здесь мои друзья и родные, но в стране сейчас такая атмосфера, что настраивают всех против всего мира. Артемий Панарин, российский хоккеист

К вечеру местами жара сменится дождем и грозами

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье в Латвии солнце прогреет воздух до +25..+29 градусов, но на побережье Рижского залива будет на градус прохладнее, сообщает агентство LETA.

Таким образом, воскресенье станет самым жарким днем с июня.

В течение дня постепенно увеличится облачность. Во второй половине дня местами в Курземе и Земгале пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы.

Будет дуть слабый ветер.

В Риге ожидается солнечная погода со слабым или умеренным южным, юго-западным ветром, температура воздуха достигнет +28 градусов. Ближе к вечеру появятся облака, но осадков синоптики не обещают.

С запада к Латвии приближаются область низкого давления и атмосферный фронт.

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