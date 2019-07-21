Тодоренко передом, Нюша - задом: битва звездных тел в бикини
29-летняя украинская певица, композитор и телеведущая, наиболее известная по программе "Орёл и решка", Регина Тодоренко и 28-летняя российская певица, автор песен и композитор Нюша почти одновременно поделились в соцсетях пикантными снимками в бикини.
У каждой из звездных красоток был свой повод похвастаться фигуркой на отдыхе, и ракурс они выбрали разный, ну и что? Главное, что поклонники обеих получили счастливую возможность лишний раз оценить восхитительные формы своих любимиц.
Напомним, что и Регина, и Нюша менее года назад впервые стали мамами, причем тоже почти в одно время -
6 ноября прошлого года Нюша родила своему супругу Игорю Сивову дочку, а 5 декабря того же 2018-го на свет появился сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Михаил.
Не будем отвлекаться на подписи к этим жарким кадрам - если захотите, сами их прочтете ниже. Лучше скорее смотрите фото!
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#отдых @aldemar_royal_mare Ещё раз позволю себе повториться и написать , как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую Мусаку , которую готовят в отеле #АльдемарРоялМаре Из отпуска я привезла не только радость , но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете 😁( по моим завтракам в сториз, вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали🙈) Ох уж, это чревоугодие!!!! А вы что больше всего любите делать в отелях: спать/отъедаться? #регинапутешественница Любимый купальник - @calzedonia
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Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить о проблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковых трубочек и пакетов из супермаркета... Нет, я не хочу рассказывать вам о своих знаниях в этой области или учить кого-то…Все мы слышали насколько загрязнен океан, насколько опасны нам и природе мусорные свалки. Осознание проблемы - половина успеха🙌🏽 Именно в наших руках изменить будущее, где каждый должен начать с себя ради наших деток и следующих поколений🌎 Необходимо❗ отказываться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии 🍃 Наша поддержка необходима ученым и компаниям, которые тратят свое драгоценное время и ресурсы на создание экологически чистых технологий, производство продуктов, товаров ежедневного потребления, в том числе, и одежды! Если не знаете с чего начать, хочу рассказать вам о бренде купальников @frencia.ru, потому, что они сделаны из переработанного пластика, выловленного в океане🌊 Создатель бренда, Оля, выбрала для себя путь спасения морских птиц и млекопитающих от гибели❗Помимо этого, у бренда цикличное производство: ткань можно перерабатывать далее без потери качества 🙌🏽 Поэтому вы можете принести купальник их бренда на переработку для создания нового!! Это реально крутой проект, с качественным, стильным и экологичным продуктом. Вместе мы можем свернуть горы и сделать планету чище!! Ты можешь начать уже сегодня! #nyusha #нюша