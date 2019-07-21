Вс, 21.07.2019
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Из соображений безопасности British Airways и Lufthansa временно прекратили полеты в Каир

ФОТО: AFP / Scanpix

Из соображений безопасности британская национальная авиакомпания British Airways и немецкая авиакомпания Lufthansa на время остановили полеты в столицу Египта Каир.

British Airways в субботу сообщила, что на семь дней останавливает полеты в Каир, пояснив, что это шаг осторожности, чтобы дать время для оценки ситуации.

В свою очередь Lufthansa отменила полеты в Каир из Мюнхена и Франкфурта, но позднее сообщила, что в воскресенье полеты будут возобновлены.

МИД Великобритании в предупреждении к гражданам, готовящимся к поездке в Египет, указало, что "имеется повышенный риск терроризма в авиации".

Министерство проинформировало, что усиленно проверяются и самолеты и пассажиры, направляющиеся из Египта в Великобританию.

Должностные лица в аэропорту Каира рассказали агентству АР, что рейсы были отменены после того, как британцы на этой неделе провели проверки безопасности в аэропорту.

Одно из должностных лиц указало, что другие авиакомпании работают в обычном режиме.

"Так как безопасность всегда была приоритетом Lufthansa, авиакомпания сегодня прекратила все полеты в Каир, пока происходит оценка ситуации", - сообщила в субботу Lufthansa.

Позднее она распространила информацию, что в воскресенье рейсы будут возобновлены.

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