Вс, 21.07.2019
Я абсолютно уверена, что нет таких действий, которые можно предпринять, чтобы себя обезопасить. Во всяком случае - в России. Ты просто не понимаешь, откуда придёт угроза. Галина Тимченко, генеральный директор и учредитель новостного проекта "Медуза"

Ангела Меркель после приступов дрожи уйдет в длительный отпуск

Ангела Меркель

ФОТО: AFP/SCANPIX

Канцлер Германии Ангела Меркель после многочисленных публичных случаев дрожи уйдет в длительный отпуск, сообщает Bild.

Отпуск Меркель продлится 28 дней и начнется после важной встречи 20 июля. Предположительно, канцлер будет отдыхать в Альпах.

Впервые СМИ обратили внимание на приступ дрожи Меркель во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, дважды Меркель не вставала во время прослушивания национальных гимнов на официальных мероприятиях.

17 июля Меркель исполнилось 65 лет. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ