Ангела Меркель после приступов дрожи уйдет в длительный отпуск

Впервые СМИ обратили внимание на приступ дрожи Меркель во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, дважды Меркель не вставала во время прослушивания национальных гимнов на официальных мероприятиях.