Вс, 21.07.2019
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Концерт Prāta Vētra в Лиепае прошел спокойно

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Субботний заключительный концерт концертного тура группы Prāta Vētra в Лиепае, на стадионе Daugava, прошел спокойно, рассказал агентству LETA специалист по общественным отношениям лиепайской полиции самоуправления Каспар Варпиньш.

Единственной проблемой стала парковка автомашин в неположенных местах. Люди приезжали в последний момент и бросали машины как можно ближе к месту проведения концерта, не думая о том, что будут мешать другим.

Специалист по общественным отношениям Госполиции Симона Гравите подтвердила, что концерт прощел без инцидентов.

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