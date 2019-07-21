Концерт Prāta Vētra в Лиепае прошел спокойно

Субботний заключительный концерт концертного тура группы Prāta Vētra в Лиепае, на стадионе Daugava, прошел спокойно, рассказал агентству LETA специалист по общественным отношениям лиепайской полиции самоуправления Каспар Варпиньш.
Единственной проблемой стала парковка автомашин в неположенных местах. Люди приезжали в последний момент и бросали машины как можно ближе к месту проведения концерта, не думая о том, что будут мешать другим.
Специалист по общественным отношениям Госполиции Симона Гравите подтвердила, что концерт прощел без инцидентов.