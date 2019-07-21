Баскетболист Дайрис Бертанс с гордостью продемонстрировал прелести жены

"Празднуем жизнь", - прокомментировал спортсмен фото, на котором хорошо виден купальник его любимой с глубоким декольте.

Напомним, в июле этого года от договора с 29-летним Бертансом отказался клуб НБА "Нью-Орлеан Пеликанс". Вскоре после этого стало известно, что Дайрис присоединился к подмосковному клубу "Химки", за который выступает другой латвийский баскетболист Янис Тимма.