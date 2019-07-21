Вс, 21.07.2019
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Баскетболист Дайрис Бертанс с гордостью продемонстрировал прелести жены

ФОТО: instagram.com/dairisbertans/

Латвийский баскетболист Дарис Бертанс порадовал фанатов, поделившись особо горячим кадром с отдыха с женой Инной, с которой он в браке с 2015 года.

"Празднуем жизнь", - прокомментировал спортсмен фото, на котором хорошо виден купальник его любимой с глубоким декольте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebrating life!! 🎉

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Напомним, в июле этого года от договора с 29-летним Бертансом отказался клуб НБА "Нью-Орлеан Пеликанс". Вскоре после этого стало известно, что Дайрис присоединился к подмосковному клубу "Химки", за который выступает другой латвийский баскетболист Янис Тимма.

Договор заключен на два года.

В 2012 и 2014 годах Бертанс был признан лучшим баскетболистом Латвии.

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