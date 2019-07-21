Баскетболист Дайрис Бертанс с гордостью продемонстрировал прелести жены

Латвийский баскетболист Дарис Бертанс порадовал фанатов, поделившись особо горячим кадром с отдыха с женой Инной, с которой он в браке с 2015 года.
"Празднуем жизнь", - прокомментировал спортсмен фото, на котором хорошо виден купальник его любимой с глубоким декольте.
Напомним, в июле этого года от договора с 29-летним Бертансом отказался клуб НБА "Нью-Орлеан Пеликанс". Вскоре после этого стало известно, что Дайрис присоединился к подмосковному клубу "Химки", за который выступает другой латвийский баскетболист Янис Тимма.
Договор заключен на два года.
В 2012 и 2014 годах Бертанс был признан лучшим баскетболистом Латвии.