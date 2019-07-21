Копьеметатель Сунтажс завоевал серебро чемпионата Европы U-20

Молодой латвийский копьеметатель Кришьянис Сунтажс в воскресенье в Швеции с новым личным рекордом завоевал серебряную награду чемпионата Европы по легкой атлетике U-20, сообщает агентство LETA.
В финале соревнований Сунтажс уже после первого броска оказался в тройке лучших, а во второй попытке латыш повторно на этих соревнованиях улучшил свой личный рекорд, метнув копье на 79,23 метра, что позволило ему занять второе место. В третьей попытке спортсмен результата не показал, но в остальных двух подходах копье улетело на 78,2 метра.
Примечательно, что установленный в субботней квалификации личный рекорд он улучшил почти на полтора метра.
В свою очередь победителем стал швейцарец Симон Виланд, метнувший копье на 79,44 метра и установивший рекорды Швейцарии U-20 и U-23.
Третье место занял Димитрий Цицос из Греции - его результат составил 77,79 метров.
До этих соревнований личным рекордом 18-летнего Сунтажса были 77,09 метров, которые он установил в этом году на "Кубках Риги".
Сборная Латвии участвует во всех чемпионатах Европы U-20 с 1993 года.