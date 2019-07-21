Жителей призывают задуматься, получая звонки о бесплатной проверке здоровья

Инспекция регулярно получает информацию от жителей о телефонных звонках от имени медицинского центра Aurora с приглашением бесплатно проверить здоровье, после чего людям предлагают заключить договор о получении различных медицинских услуг за плату.

Инспекция здоровья напоминает, что медицинский центр - лечебное учреждение, зарегистрированное в регистре лечебных учреждений, которое уполномочено оказывать услуги заботы о здоровье, однако призывает каждого жителя Латвии лично оценить необходимость отзываться на подобные "бесплатные предложения".

Кроме того, инспекция отмечает - с вопросами о здоровье сначала нужно обращаться к семейному врачу, который объективно оценит состояние пациента и примет решение о проведении необходимых исследований, а также выпишет направление к врачам.