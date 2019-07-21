Как выглядят VIP-ложи на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2019

В Юрмале продолжается фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Непосредственно за событиями на сцене большинство зрителей наблюдает по телевизору, ведь билетов на всех не хватило, и лишь немногие стастливчики сумели заполучить место на деревянной скамейке зрительного зала в "Дзинтари". Совсем же единицам доступны VIP-ложи - место, которое как магнит притягивает взгляды простых посетителей, а попасть туда желает, наверное, каждый зритель фестиваля.