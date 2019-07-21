Как выглядят VIP-ложи на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2019

В Юрмале продолжается фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Непосредственно за событиями на сцене большинство зрителей наблюдает по телевизору, ведь билетов на всех не хватило, и лишь немногие стастливчики сумели заполучить место на деревянной скамейке зрительного зала в "Дзинтари". Совсем же единицам доступны VIP-ложи - место, которое как магнит притягивает взгляды простых посетителей, а попасть туда желает, наверное, каждый зритель фестиваля.
К примеру, в субботу в VIP-зоне были замечены семья бизнесмена и экс-политика Айнара Шлесерса, предприниматель Юлий Круминьш, актер Игорь Верник и многие другие известные в обществе люди.
Кстати, билет с местом за четырехместным столиком обойдется минимум в 800 евро. Кроме того, мест не так и много.
Обывателю же остается лишь гадать - как же выглядит эта закрытая для всех зона. Что ж, немного приоткроем завесу тайны, смотрите:
Галерея: VIP-ложи на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2019