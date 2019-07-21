Вс, 21.07.2019
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Обстрел и взрыв у больницы в Пакистане: погибли восемь человек, еще 22 ранены

ФОТО: AP/Scanpix

В Пакистане в результате нападения талибов на контрольно-пропускной пункт и больницу в Дера-Исмаил-Хане были убиты восемь человек, еще 22 получили ранения.

Боевики обстреляли КПП, после чего террорист-смертник совершил самоподрыв у ворот больницы, когда туда привезли раненых в результате обстрела полицейских.

Во время взрыва погибли шесть человек, в том числе два стража порядка. Еще два полицейских погибли в обстреле на КПП.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение пакистанских талибов "Техрик-и-Талибан Пакистан", сообщает Al Jazeera.

Начальник полиции округа рассказал, что самоубийцы был одет в паранджу - женскую одежду, закрывающую все тело. На месте взрыва были найдены и длинные волосы, которые передали в лабораторию на проверки.

"В нападении использовалось минимум семь килограммов взрывчатого вещества", - добавил он.

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