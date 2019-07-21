Плявиньш/Точс завоевали бронзовые медали в Португалии

Латвийская пара пляжных волейболистов Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс в воскресенье в Португалии завоевали бронзовые медали четырехзвездочного этапа Мирового тура.
Посеянные на турнире под 12-м номером Плявиньш/Точс в дуэли за бронзу со счетом 2:0 (21:12, 21:18) обыграли чилийцев Марко Крималта/Этефана Грималта.
Ранее в полуфинале латыши со счетом 0:2 (19:21, 15:21) проиграли бразильской паре Алисону Черути и Алваро Филю.
В четвертьфинале латвийский дуэт со счетом 2:0 (21:16, 21:13) неожиданно обыграл лидеров соревнований Бруна Шмита/Эвандра Жуниора из Бразилии.
В свою очередь Александр Самойлов и Янис Шмединьш остановились в 1/8 финала.