Вс, 21.07.2019
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Плявиньш/Точс завоевали бронзовые медали в Португалии

Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс

ФОТО: FIVB

Латвийская пара пляжных волейболистов Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс в воскресенье в Португалии завоевали бронзовые медали четырехзвездочного этапа Мирового тура.

Посеянные на турнире под 12-м номером Плявиньш/Точс в дуэли за бронзу со счетом 2:0 (21:12, 21:18) обыграли чилийцев Марко Крималта/Этефана Грималта.

Ранее в полуфинале латыши со счетом 0:2 (19:21, 15:21) проиграли бразильской паре Алисону Черути и Алваро Филю.

В четвертьфинале латвийский дуэт со счетом 2:0 (21:16, 21:13) неожиданно обыграл лидеров соревнований Бруна Шмита/Эвандра Жуниора из Бразилии.

В свою очередь Александр Самойлов и Янис Шмединьш остановились в 1/8 финала. 

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